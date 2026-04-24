Спинацола е пред раздяла с Наполи, Милан и Ювентус следят ситуацията

Все по-вероятно е Леонардо Спинацола да напусне Наполи след изтичането на договора му в края на сезона. Това може да го направи достъпен като свободен агент за отбори като Ювентус и Милан.

Италианският национал навлиза в последните месеци от своя контракт с „партенопеите“, който официално изтича на 30 юни. 33-годишният футболист е към края на двугодишния си договор, подписан след като напусна Рома без трансферна сума през лятото на 2024 година.

От Наполи са проучили възможностите за удължаване на договора на левия бек. Въпреки това, според журнаиста Матео Морето, окончателно решение все още не е взето и към момента преговорите са в застой.

Една от причините за липсата на напредък в разговорите между Спинацола и Наполи е несигурността около това кой ще бъде старши треньор на клуба през следващия сезон. Това е свързано с продължаващите спекулации, че Антонио Конте може да се завърне начело на националния отбор на Италия, заменяйки Дженаро Гатузо.

Тази ситуация означава, че е все по-вероятно Спинацола да напусне Наполи в края на сезона, което би могло да отвори вратата за потенциален трансфер в Милан или Ювентус.

Ювентус ще се опита да си върне италиански национал от Наполи

Според скорошни информации Ювентус може да се насочи както към Спинацола, така и към Лоренцо Бернаскони от Аталанта, в случай че Андреа Камбиазо напусне клуба през летния трансферен прозорец.

От своя страна, Милан може да се опита да се раздели с Первис Еступинян след разочароващия му старт на „Сан Сиро“ и да се обърне към опитния Спинацола, за да осигури конкуренция и алтернатива на младия Давиде Бартезаги.

