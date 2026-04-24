В Ливърпул се подразнили от щенията на Ювентус

Ръководството на Ливърпул се подразнило от действията на колегите си от Ювентус, които се опитват да изкушат Алисон Бекер. Вчера в Италия се появиха информации, че бразилецът принципно е дал съгласието си да се завърне в Серия “А”, като основният му мотив бил, че ще може да работи отново с Лучано Спалети. Алисон обаче има договор с Ливърпул до лятото на 2027 година, след като клубът активира клаузата за удължаването на контракта му с допълнителни 12 месеца.

Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Въпреки че на “Анфийлд” имат готов заместник на Алисон в лицето на Гиорги Мамардашвили, мърсисайдци нямат намерение с лека ръка да се разделят с Алисон. Твърди се, че “червените” искат около 15 милиона евро за 33-годишния вратар. "Бианконерите" не само, че се опитват да намалят драстично сумата, а дори искат Ливърпул да пусне бразилеца като свободен агент, подобно на Мохамед Салах, който ще си тръгне по този начин след края на сезона, въпреки че имаше договор за още една година. Това силно е подразнило ръководните фактори в Ливърпул.

Ако не успее да привлече Алисон, което в момента изглежда малко вероятно, Ювентус може да се обърне ще се обърне към стража на Фиорентина Давид Де Хеа.

Liverpool are said to have been 'irritated' by a reported request from Juventus to let them have Alisson Becker on a free transfer this summer, with the goalkeeper under contract at Anfield until June 2027



