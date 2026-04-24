  3. В Ливърпул се подразнили от щенията на Ювентус

В Ливърпул се подразнили от щенията на Ювентус

В Ливърпул се подразнили от щенията на Ювентус

Ръководството на Ливърпул се подразнило от действията на колегите си от Ювентус, които се опитват да изкушат Алисон Бекер. Вчера в Италия се появиха информации, че бразилецът принципно е дал съгласието си да се завърне в Серия “А”, като основният му мотив бил, че ще може да работи отново с Лучано Спалети. Алисон обаче има договор с Ливърпул до лятото на 2027 година, след като клубът активира клаузата за удължаването на контракта му с допълнителни 12 месеца.

Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си
Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Въпреки че на “Анфийлд” имат готов заместник на Алисон в лицето на Гиорги Мамардашвили, мърсисайдци нямат намерение с лека ръка да се разделят с Алисон. Твърди се, че “червените” искат около 15 милиона евро за 33-годишния вратар. "Бианконерите" не само, че се опитват да намалят драстично сумата, а дори искат Ливърпул да пусне бразилеца като свободен агент, подобно на Мохамед Салах, който ще си тръгне по този начин след края на сезона, въпреки че имаше договор за още една година. Това силно е подразнило ръководните фактори в Ливърпул.

Ако не успее да привлече Алисон, което в момента изглежда малко вероятно, Ювентус може да се обърне ще се обърне към стража на Фиорентина Давид Де Хеа.

Добри новини за Арсенал: Сака вероятно ще е на линия за първия полуфинал с Атлетико

Байерн отнесе глоба заради поведението на феновете в ШЛ

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Бензема отхвърли възможността да се завърне в Лион

Деко се срещна с агента на защитник на Реал Сосиедад

Лаутаро пропуска мача с Торино, завръща се срещу Парма

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

