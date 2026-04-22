Ювентус се насочва към Де Хеа

Ювентус има намерение да привлече вратар през лятото, а един от настоящите ще си тръгне. Микеле Ди Грегорио и Матия Перин не убедиха треньорския щаб, че някой от тях трябва да бъде титуляр на вратата на “бианконерите”.

От няколко седмици грандът от Торино е свързван с Алисон Бекер от Ливърпул, който има договор за още една година. Негов трансфер обаче е малко вероятен. Една от причините е заплатата на бразилеца, който взима по около 8 милиона евро на сезон.

🧤 La dirección deportiva de la #Juventus, encabezada por Spalletti y Comolli, tiene claro que para volver a la élite necesita un líder bajo palos

Aunque Perin y Di Gregorio han rendido bien, uno de los dos saldrá en verano para dejar sitio a un fichaje de jerarquía:



Затова сега Юве се е насочил към по-реалистичен вариант в лицето на Давид Де Хеа. Вратарят на Фиорентина взима по 3.5 милиона евро на година, а “виолетовите” може да го продадат, за да намалят бюджета си. Според “Тутоспорт” клубът от Флоренция е готов да се раздели с него за около 10 милиона евро.