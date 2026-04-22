  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Ювентус опитва да измъкне Левандовски, но американци се конкурират

  • 22 апр 2026 | 17:57
Италианският Ювентус е готов да предложи на Роберт Левандовски над 6 милиона евро на сезон, за да се присъедини към клуба със свободен трансфер след края на договора му с Барселона, но проявяващи към полския нападател отбори от Мейджър Лийг Сокър могат да го изкушат с над 3 пъти повече, информира Tuttosport. Чикаго Файър дори е склонен да изкуши опитния футболист с около 20 милиона евро на сезон.

Ювентус се насочва към Де Хеа
Левандовски ще навърши 38 години през август, но няколко тима от Серия А, включително Ювентус и Милан, не са обезкуражени от възрастта му. Интерес към поляка има още от Турция и Саудитска Арабия. Самият Роберт Левандовски би предпочел да играе за топ отбор в Европа, което би могло да даде предимство на гранда от Торино в конкуренцията за подписа му.

Снимки: Gettyimages

Бербатов застана до Крал Ерик

Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Финал №1: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

