Още три легенди ще бъдат приети в Залата на славата на Милан

Трима от легендарните халфове на Милан ще бъдат приети в клубната Зала на славата. Тазгодишният випуск се състои от италианецът Карло Анчелоти, нидерландецът Рууд Гулит и бразилецът Кака, съобщиха от клуба.

Всички те ще се присъединят към приетите през миналата година нападатели Филипо Индзаги, Андрий Шевченко и Марко ван Бастен, както и към почетния член Франко Барези, който е настоящ вицепрезидент на миланския гранд. Тримата новоприети бяха избрани с онлайн гласуване сред феновете на отбора, като това беше едва втората анкета след учредяването на Залата на славата по случай 125-годишнината на клуба. Церемонията, на която Анчелоти, Гулит и Кака ще получат специални отличия, ще се състои тази неделя на терена на „Джузепе Меаца“ точно преди началото на домакинския сблъсък срещу Ювентус.

Ancelotti, Gullit, Kaká: Hall of Fame Class of 2026 — AC Milan (@acmilan) April 23, 2026

Както Гулит, така и Кака са печелили не само редица трофеи с екипа на „росонерите“, но и „Златната топка“, съответно през 1987 и 2007 година. Анчелоти пък натрупа множество успехи с отбора както като футболист, така и като треньор.