Милан се отказва от Левандовски и Влахович, ориентира се към Сьорлот

  • 21 апр 2026 | 12:30
В Милан са набелязали пореден нападател с намерението да решат проблемите си на този пост през летния трансферен прозорец, пише “Гадзета дело спорт”. Става въпрос за Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид.

Досега се смяташе, че “росонерите” ще се опитат да подпишат с Роберт Левандовски от Барселона или Душан Влахович от Ювентус, чиито договори изтичат след края на сезона и все още не са подновени. Заплатите, които те искат, обаче са непосилни за Милан, поради което от клуба са се преориентирали към Сьорлот. Макар и да има 17 гола в 48 мача през този сезон, в половината от случаите 30-годишният норвежец влиза от пейката, докато в миланския гранд би бил първи избор, което буди интерес в самия играч. От друга страна, цената му е 40 млн. евро, но на “Сан Сиро” разчитат, че тя ще падне до 25 млн., ако той не направи силен край на сезона и не блесне по време на Световното първенство.

Преди няколко дни обаче се появи информация, че Сьорлот е желан и от Барселона за наследник на Левандовски. Сред останалите варианти на Милан за нов нападател пък е голмайсторът на Брюж Николо Тресолди, който не крие фенските си пристрастия именно към “росонерите”.

