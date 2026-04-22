Ливърпул може да обърка плановете на Ювентус за Коло Муани

Ливърпул има интерес към френския нападател Рандал Коло Муани, твърди “Гадзета дело спорт”. Мърсисайдци имат нужда от ново подсилване в атака, тъй като Мохамед Салах напуска отбора, а в добавка Юго Екитике получи тежка контузия, която може да го извади от игра до края на година.

Според италианското издание интересът на “червените” към Коло Муани, който в момента играе под наем в Тотнъм, се е засилил в последните седмици. Това може да се окаже сериозна спънка за плановете на Ювентус, тъй като торинският гранд все още не се е отказал от Муани. “Бианконерите” се опитаха да го задържат още през лятото на 2025 година, но тогава не успяха да се споразумеят с Пари Сен Жермен за цената. След това имаха желание да го вземат и през януари, но Тотнъм не бе съгласен наемът му да бъде прекратен по-рано.

Според “Гадзета дело Спорт” цената на Коло Муани през лятото ще бъде около 35 милиона евро. Източникът твърди, че ПСЖ има интерес към Джонатан Дейвид, така че двата клуба могат да обмислят размяна.

Коло Муани до момента изигра 36 мача за Тотнъм във всички турнири, като отбеляза пет гола и четири асистенции. Той се завърна в националния отбор на Франция за мартенските контроли с Бразилия и Колумбия. Контузията на Юго Екитике вероятно ще му даде шанс да попадне в селекцията на Дидие Дешан и за Световното.

🚨 Liverpool have identified France international Randal Kolo Muani as a potential replacement for Mohamed Salah but face competition from Juventus for the Paris Saint-Germain forward.



(Source: La Gazzetta dello Sport) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 22, 2026

