Компани обясни за решаващите фактори в реванша с Реал и очаква най-добрата версия на испанците

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Реал Мадрид на “Алианц Арена”. Баварците имат преднина след 2:1 на “Бернабеу” в първия мач.

“Всичко ще зависи от много неща. Започва се с индивидуалните качества. Има и колективна интензивност, както и готовност да преодолеем границата на болката. Понякога и съдията може да реши изхода на мача. Надявам се, че няма (смее се). Но искам да кажа, че всяка малка подробност има значение. Подготвени сме както психически, така и физически. И сме развълнувани за този мач. Имаме нужда от тези положителни емоции.

Едно от най-важните неща, без съмнение, е, че изпитваме огромно уважение към Реал. Чувствахме го още преди мача на „Бернабеу“ и все още го изпитваме. Подготвяме се за най-добрата версия на Реал – тази, която видяхме срещу Манчестър Сити. Последните им резултати не отразяват таланта, с който разполагат. Те все още са един от най-добрите отбори в Европа. Но какво да кажем за историята на Барселона, Атлетико, Ливърпул, Байерн, Арсенал? Всеки може да разкаже история за момент, в който те са направили нещо невероятно. И ние можем! Когато загубихме от Интер и пътувахме за Милано, бяхме 100% сигурни, че можем да спечелим. Реал чувстват същото сега. Но ние също знаем как да им нанесем удар. Твърдо вярвам, че можем да спечелим. Можем да говорим за всичко останало след това, но преди това не давам място за подобни разсъждения”, започна Компани.

За многото похвали напоследък към него и отбора му, треньорът отговори: “Винаги казвам: не вярвайте на шума, не вярвайте на драмата. Когато дойдох тук, в Байерн, бях спечелил промоция със 101 точки, после изпаднах с 20, а след това спечелих шампионата тук – преди две години бях най-лошият треньор, а днес съм най-добрият. Ако се оставиш да ти повлияе целият този шум, в крайна сметка ще станеш по-лош. Така е по-приятно, но мога да живея с критиките. Наистина няма значение за мен.

Компани се върна към анализите си за първата среща: “Краят на мача не беше чак толкова едностранен. И ние можехме да вкараме още голове. Но Реал очевидно ще е придобил самочувствие от този период. Все пак има и положителни, и отрицателни страни. След мача имах усещането, че можехме да вдигнем нивото с още една степен. Това е добре – когато спечелиш с 2:1 на „Бернабеу“ и все пак имаш такова усещане. Сега трябва да го покажем. Когато не играеш чисто, те са способни да стигнат до твоята врата невероятно бързо с таланта си. Но важното за мен е колко много трябва да решим? Винаги си мисля преди да си легна, че треньорът на противника има много да решава. Това ми дава добро предчувствие.“

Мисля, че резултатът на “Бернабеу” беше добър за нас. Това е всичко. Може би щяхме да вкараме още един гол, но можеше и да допуснем повече. Имаме леко предимство, нищо повече. Беше страхотен мач, труден мач, и все още не е приключило. Бях наистина доволен от резултата. И всичко, което можем да подобрим, ще се опитаме да подобрим.“

“Серж Гнабри е готов за игра, може да играе 90 минути. Може и 120, ако трябва. Физически е готов. Всичко се развива много положително с Мусиала. Не мога да кажа нищо за утре, но усещането ни е, че нещата вървят в една посока и един ден ще видим отново Джамал, когото всички искаме да видим. Трябва да останем спокойни, но всичко е много по-добре, отколкото беше преди два месеца. И все пак, той вкарва голове и дава асистенции. Това показва, че е израснал психически в играта си. Чувства се все по-добре и все още може да играе”, допълни наставникът на Байерн.

“Играл съм на „Алианц Арена“ като съперник и съм усетил силата на феновете на Байерн. Стадионът може да смаже противника. И се надявам утре да не дойдат фенове, които са си купили билети като неутрални. Изпийте си чай с мед преди мача и използвайте с пълна сила гласа си!”, каза още белгиецът.

Компани обяви и подкрепата си за треньорката на Унион (Берлин) Мари-Луизе Ета, която стана първата жена, която ще води мъжки отбор от топ 5 първенствата на Европа.

Снимки: Imago