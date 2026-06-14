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Трима австралийски национали са родени в бежански лагери

  • 14 юни 2026 | 17:52
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Историята на австралийския голмайстор Нестори Иранкунда е отдавна известна и много пъти разказвана – роден е в бежански лагер в Танзания, но „20 години по-късно“ той вкара на Световното първенство за Австралия. Неговата лична история включва престой на пейката на Байерн (Мюнхен), но тази сутрин достигна пика си във Ванкувър, където вкара първото попадение за 2:0 над Турция.

Австралийците направиха сериозна крачка към класиране във втория кръг, тъй като имат 3 точки, колкото и лидерът в група D САЩ, а Парагвай и турците са без актив. Той се разписа в типичния си стил – спринт от задна позиция и отсечен изстрел, след което отиде да празнува на ъгловото флагче по начин, по който го правеше голямата австралийска звезда Тим Кейхил.

„Тими Кейхил е най-голямото ми вдъхновение, когато става въпрос за футбол, той и Лионел Меси. Тим Кейхил е най-великият австралиец според мен и просто си помислих, че ако вкарам, ще направя същото като него и трябва да го направя“, каза най-младият голмайстор на австралийците на Световното първенство. Родителите му са с произход от Бурунди и емигрират в Австралия след „раждането му в Танзания“ в бежански лагер, и се установяват в Аделаида.

Байерн подписа с нападателя от Аделаида Юнайтед през 2024 г. и сега той е в английския отбор от второ ниво Уотфорд. Максималната му скорост на терена е измерена на 37 километра в час.

Авер Мабил и Мохамед Туре също са в състава на Австралия и имат подобни биографии като Иранкунда. Мабил е роден от южносудански родители в бежански лагер в Кения, докато родителите на Туре са от Либерия, а той се е появил на бял свят в Гвинея, пак в бежански лагер.

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Снимки: Imago

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