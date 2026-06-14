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Гвардиол няма да ходи в Реал, вместо това ще преподпише с Манчестър Сити

  • 14 юни 2026 | 18:43
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Гвардиол няма да ходи в Реал, вместо това ще преподпише с Манчестър Сити

Бранителят на Манчестър Сити Йошко Гвардиол скоро ще подпише нов дългосрочен договор с клуба, който ще е до юни 2031 година. Според Фабрицио Романо преговорите са на финалната права и в клуба са уверени, че скоро ще получат окончателното съгласие на 24-годишния хърватин.

От седмици се говори, че Жозе Моуриньо държи Гвардиол да бъде привлечен в Реал Мадрид и “белите” са се опитвали да убедят централния бранител да се премести, но според Sportske novosti Гвардиол е убеден, че най-доброто решение на този етап от кариерата му е да остане на “Етихад Стейдъм”. Хърватското издание твърди, че новият контракт ще бъде за още по-голям срок - до лятото на 2032 година.

В споразумението ще има и значително увеличение на заплатата на Гвардиол.

Манчестър Сити плати за хърватина 90 милиона на РБ Лайпциг преди три години. Оттогава той изигра 122 мача за “гражданите” и отбеляза 13 гола, превръщайки се ключова фигура в състава на Джосеп Гуардиола. Това, че последният си тръгна, няма да повлияе на бъдещето Гвардиол.

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Снимки: Imago

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