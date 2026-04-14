Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

Легендата на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен коментира утрешния голям реванш между баварците и Реал Мадрид в Шампионската лига. Нидерландското крило, който игра и за испанците през кариерата си, говори и за представянето на Майкъл Олисе, който мнозина определят като негов наследник по десния фланг на мюнхенския гранд.

Arjen Robben on Michael Olise's performance against Real Madrid and comparisons with him: "I thought he was very good. That’s obviously my position too. He was excellent. He played with energy and creativity and showed some great skill on the ball. There are certainly some… pic.twitter.com/cfr7ctIXEo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 14, 2026

“Смятам, че Олисе се представя много добре. Разбира се, това е и моето мнение. Беше отличен. Играеше с енергия и креативност и показа страхотни умения с топката. Със сигурност има някои прилики. Но винаги трябва да се внимава със сравненията. Не ги харесвам особено, защото всеки играч има свой собствен стил на игра. Разбира се, има някои неща, по които си приличаме. Но в крайна сметка той е различен играч от мен. Просто си върши работата блестящо. Наистина се радвам за това и мога да се наслаждавам на него”, каза Робен.

Бившият многократен шампион с Байерн, който вкара победния гол срещу Борусия (Дортмунд) във финала в Шампионската лига през 2013 г., даде и прогнозата си за утрешния голям двубой: “Байерн ще продължи! Защото са стабилни и в момента всичко им работи перфектно. Те са добре смазана машина и вярвам, че ще продължат така до самия край. Но все пак това е футбол, така че винаги може да възникне ситуация, в която да бъде показан червен картон или нещо подобно. Очевидно трябва да се внимава за това. Трябва да си нащрек през целите 95 минути. Ако Байерн успее да се справи с това, тогава според мен има само един отбор, който ще спечели, и това са те“.

Arjen Robben: "Bayern! Because they’re solid and everything is working perfectly at the moment. They’re a well-oiled machine, and I believe they’ll keep going right to the end. But it’s still football, so there could always be a… pic.twitter.com/9GbpgidETh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 14, 2026

“С течение на времето все по-малко стават играчите, с които наистина съм играл. В момента все още има няколко. Искрено се радвам за тях, когато печелят. Ако трябва да избера един човек, това би бил Ману (Нойер). Този сезон той има още един шанс да спечели Шампионската лига и наистина се надявам да успее”, каза още Робен.

Снимки: Imago