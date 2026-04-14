  Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

  • 14 апр 2026 | 14:42
  • 1541
  • 2

Легендата на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен коментира утрешния голям реванш между баварците и Реал Мадрид в Шампионската лига. Нидерландското крило, който игра и за испанците през кариерата си, говори и за представянето на Майкъл Олисе, който мнозина определят като негов наследник по десния фланг на мюнхенския гранд.

“Смятам, че Олисе се представя много добре. Разбира се, това е и моето мнение. Беше отличен. Играеше с енергия и креативност и показа страхотни умения с топката. Със сигурност има някои прилики. Но винаги трябва да се внимава със сравненията. Не ги харесвам особено, защото всеки играч има свой собствен стил на игра. Разбира се, има някои неща, по които си приличаме. Но в крайна сметка той е различен играч от мен. Просто си върши работата блестящо. Наистина се радвам за това и мога да се наслаждавам на него”, каза Робен.

Бившият многократен шампион с Байерн, който вкара победния гол срещу Борусия (Дортмунд) във финала в Шампионската лига през 2013 г., даде и прогнозата си за утрешния голям двубой: “Байерн ще продължи! Защото са стабилни и в момента всичко им работи перфектно. Те са добре смазана машина и вярвам, че ще продължат така до самия край. Но все пак това е футбол, така че винаги може да възникне ситуация, в която да бъде показан червен картон или нещо подобно. Очевидно трябва да се внимава за това. Трябва да си нащрек през целите 95 минути. Ако Байерн успее да се справи с това, тогава според мен има само един отбор, който ще спечели, и това са те“.

“С течение на времето все по-малко стават играчите, с които наистина съм играл. В момента все още има няколко. Искрено се радвам за тях, когато печелят. Ако трябва да избера един човек, това би бил Ману (Нойер). Този сезон той има още един шанс да спечели Шампионската лига и наистина се надявам да успее”, каза още Робен.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

  • 14 апр 2026 | 15:20
  • 206
  • 0
Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

  • 14 апр 2026 | 15:02
  • 645
  • 0
Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

  • 14 апр 2026 | 14:48
  • 409
  • 0
УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

  • 14 апр 2026 | 13:55
  • 6336
  • 7
Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

  • 14 апр 2026 | 13:53
  • 550
  • 0
Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

Новозеландски национал е под въпрос за Световното първенство

  • 14 апр 2026 | 13:30
  • 340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

  • 14 апр 2026 | 14:59
  • 6688
  • 32
Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

  • 14 апр 2026 | 14:49
  • 5919
  • 3
Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

  • 14 апр 2026 | 15:14
  • 747
  • 1
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 10379
  • 24
Сезонът за Десподов приключи

Сезонът за Десподов приключи

  • 14 апр 2026 | 11:57
  • 15598
  • 16
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 6209
  • 5