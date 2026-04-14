Мбапе няма да играе с маска срещу Байерн

Три дни след като получи аркада на веждата си и се наложи да бъде зашит, стана ясно, че голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе няма да носи маска в реванша срещу Байерн (Мюнхен) от четвъртфиналите в Шампионската лига утре, а специална превръзка, пише вестник "Марка".

Капитанът на френския национален тим почива в неделя, но вчера се върна на тренировката на Реал. Испанският гранд загуби първия мач с 1:2 у дома, но е амбициран да направи обрат в реванша в Мюнхен утре вечер. Мбапе ще играе с превръзка над дясното си око, като привържениците на тима имат опасения дали това ще го разколебае при евентуална игра с глава.

През настоящия сезон нападателят е отбелязал 39 гола в 38 мача във всички турнири. Той вкара и в първия мач срещу Байерн, като това попадение донякъде остави Реал в борбата и за втория двубой.

Снимки: Imago