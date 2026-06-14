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VNL: България 0:0 Сърбия! Следете мача ТУК!

  • 14 юни 2026 | 20:12
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Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу подмладения състав на Сърбия в среща от турнира в Група 2 от световната надпревара в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Двубоят е тази вечер от 20.30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България търси нова победа в Лигата на нациите срещу Сърбия
България търси нова победа в Лигата на нациите срещу Сърбия

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче, българските момчета постигнаха две страхотни победи - 3:0 срещу Иран и 3:1 срещу Аржентина късно снощи.

От друга страна Сърбия стартира с два поредни успеха с по 3:1 срещу "гаучосите" и Белгия, след което загуби от домакините от Бразилия с 0:3, като в този мач селекционерът на тима Джордже Крецу използва основно резервните си играчи.

Двата тима играха помежду си на приятелския турнир "Силезия Къп" в Полша преди началото на VNL, като тогава България направи впечатляващ пълен обрат от 0:2 до 3:2 гейма.

Илия Петков атакува в аут и Сърбия поведе с 5:2 в началото на двубоя. Великолепна комбинация Симеон Николов - Александър Николов и 3:5. Мощна атака на Александър Николов по диагонала от зона 4 - 4:5. Мощна атака на Симеон Николов след подаване от 6 метра на Александър Николов и равенство при 5:5. Мощна атака на Александър Николов и 7:7. Мартин Атанасов атакува по диагонала от зона 4 - 8:8.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 0:0 (6:6)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов , Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
СЪРБИЯ: Алекса Батак, Велко Машулович, Вук Кулпинац, Лазар Маринович, Александър Стефанович, Александър Неделкович - Стефан Негич-либеро
Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ.

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