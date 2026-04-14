Защитник на Реал Мадрид отпадна за реванша с Байерн

От Реал Мадрид официално публикуваха групата от 23 играчи, на които наставникът Алваро Арбелоа ще разчита за утрешния реванш с Байерн (Мюнхен) на „Алианц Арена“ от ¼-финалите на Шампионската лига.

Прави впечатление, че за Германия няма да пътува защитникът Раул Асенсио. Според The Athletic през последните дни играчът се чувства замаян, като в клуба подозират, че това се дължи на гастроентерит. Освен него, мачът ще пропуснат наказаният халф Орелиан Чуамени, контузеният вратар Тибо Куртоа и нападателят Родриго, който се възстановява от тежка травма. От друга страна, голмайсторът на тима Килиан Мбапе очаквано е на разположение на Арбелоа, въпреки че е със зашита рана над дясната си вежда след ремито 1:1 с Жирона.

Снимки: Gettyimages