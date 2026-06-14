Шефът на мароканския футбол: Искам финал с Ямал, за да видим дали изборът му е бил добър

Президентът на Кралската мароканска футболна федерация (FRMF) Фузи Лекджа си пожела финал на Мондиал 2026, в който националният му отбор да се изправи срещу Испания. Повод за това е решението на младата звезда Ламин Ямал отпреди две години да представлява европейския шампион, а не африканския първенец.

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“Сега очаквам да срещнем Испания на финала на Световно първенство, за да видим дали наистина Ямал направи правилния избор, или не”, заяви Лекджа в интервю за Aljazeera360. Той също така обясни по следния начин тенденцията напоследък родени в чужбина марокански футболисти да избират да представляват “атласките лъвове”: “Ние сме страна, която предлага възможността редовно да играят в африканските турнири и да участват на Мондиали. Така че този международен проект привлича играчите”.

🚨 Morocco FA president Fouzi Lekjaa has sent a message to Lamine Yamal following his decision to represent Spain.



🗣️ “I hope we meet him in a final so we can show him whether he made the right choice.”



The comments come after Morocco's long-standing efforts to convince the… pic.twitter.com/dhlWJOATJl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 14, 2026

Шефът на мароканския футбол също така беше категоричен, че страната повече няма да се кандидатира за домакинства на африкански турнири на клубно и национално ниво след скандалите около финала на Купата на африканските нации и присъдената служебна победа на Мароко над Сенегал. Освен това там се подготвят да приемат Мондиал 2030, а по всяка вероятност и Световното клубно първенство година по-рано. “Повече няма да се кандидатираме да сме домакини на каквито и да било африкански турнири. Ако други държави искат да ги организират, свободни са да го направят”, отсече Лекджа.

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Той също така увери, че не е имал никакво влияние за присъждането на африканската титла по-рано тази година. “Когато съдията отсъди дузпата на финала, играчите на Сенегал напуснаха терена. Всички видяха какво се случи. Честно казано, мароканската публика реагира много спокойно. Ако искахме да мамим, мачът щеше да приключи още в 15-ата минута, а не в 90-ата. Ако наистина имах влияние, нямаше да сме спечелили само две африкански титли: тази през 1976 година и сегашната. Дори най-големите ни успехи като полуфинала на Мондиала и световната титла до 20 години са в турнири, организирани от ФИФА, а не от КАФ. Как това би могло да е влияние? Какви привилегии ни е дал КАФ? Единственото, което оттам са ни дали, е правото да организираме турнири, които никой друг не искаше. Ние го направихме, за да помогнем на КАФ”, заяви мароканският ръководител.

FRMF President Fouzi Lekjaa says Morocco are shifting focus to hosting the FIFA World Cup and Club World Cup:



“Morocco will no longer submit its candidacy to host an African competition, whatever it may be. If other countries wish to organise them, they are free to do so.”… pic.twitter.com/Y8zhIz8kaV — Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) June 13, 2026

Лекджа също така използва случая, за да намекне, че домакинството на Мондиал 2010 се е изплъзнало от Мароко при съмнителни обстоятелства. “Бяхме много близо да организираме Световното първенство още тогава, но в последните моменти преди решението нещо спорно се случи по време на процеса с обявяването. В крайна сметка, замесените лица понесоха последствията, като няма да навлизам в детайли”, допълни той.

🎙️ Fouzi Lekjaa on the 2010 World Cup bid:



“Morocco was very close to hosting the 2010 World Cup, but in the final moments of the decision, something controversial happened during the announcement process. Those involved eventually faced the consequences. I won’t go into all the… pic.twitter.com/kPcHM7dbHp — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 13, 2026

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Снимки: Gettyimages