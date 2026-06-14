Шефът на мароканския футбол: Искам финал с Ямал, за да видим дали изборът му е бил добър

Президентът на Кралската мароканска футболна федерация (FRMF) Фузи Лекджа си пожела финал на Мондиал 2026, в който националният му отбор да се изправи срещу Испания. Повод за това е решението на младата звезда Ламин Ямал отпреди две години да представлява европейския шампион, а не африканския първенец.
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“Сега очаквам да срещнем Испания на финала на Световно първенство, за да видим дали наистина Ямал направи правилния избор, или не”, заяви Лекджа в интервю за Aljazeera360. Той също така обясни по следния начин тенденцията напоследък родени в чужбина марокански футболисти да избират да представляват “атласките лъвове”: “Ние сме страна, която предлага възможността редовно да играят в африканските турнири и да участват на Мондиали. Така че този международен проект привлича играчите”.
Шефът на мароканския футбол също така беше категоричен, че страната повече няма да се кандидатира за домакинства на африкански турнири на клубно и национално ниво след скандалите около финала на Купата на африканските нации и присъдената служебна победа на Мароко над Сенегал. Освен това там се подготвят да приемат Мондиал 2030, а по всяка вероятност и Световното клубно първенство година по-рано. “Повече няма да се кандидатираме да сме домакини на каквито и да било африкански турнири. Ако други държави искат да ги организират, свободни са да го направят”, отсече Лекджа.
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Той също така увери, че не е имал никакво влияние за присъждането на африканската титла по-рано тази година. “Когато съдията отсъди дузпата на финала, играчите на Сенегал напуснаха терена. Всички видяха какво се случи. Честно казано, мароканската публика реагира много спокойно. Ако искахме да мамим, мачът щеше да приключи още в 15-ата минута, а не в 90-ата. Ако наистина имах влияние, нямаше да сме спечелили само две африкански титли: тази през 1976 година и сегашната. Дори най-големите ни успехи като полуфинала на Мондиала и световната титла до 20 години са в турнири, организирани от ФИФА, а не от КАФ. Как това би могло да е влияние? Какви привилегии ни е дал КАФ? Единственото, което оттам са ни дали, е правото да организираме турнири, които никой друг не искаше. Ние го направихме, за да помогнем на КАФ”, заяви мароканският ръководител.
Лекджа също така използва случая, за да намекне, че домакинството на Мондиал 2010 се е изплъзнало от Мароко при съмнителни обстоятелства. “Бяхме много близо да организираме Световното първенство още тогава, но в последните моменти преди решението нещо спорно се случи по време на процеса с обявяването. В крайна сметка, замесените лица понесоха последствията, като няма да навлизам в детайли”, допълни той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages