Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер не променя решението си, но също така не е стресиран от продължаващия дебат дали трябва да се върне от националната си след оттеглянето и да играе още едно Световно първенство през лятото в Германия, предаде ДПА. Нойер, който наскоро навърши 40 години, повтори по телевизия ZDF късно в събота, че няма да се завърне, като същевременно отхвърли разрив с треньора Юлиан Нагелсман.

„Световното първенство продължава, но аз изобщо не участвам в него в момента и не съм част от цялото нещо, така че просто го гледам отстрани“, каза Нойер. „Фокусът ми е просто върху Байерн, както съм казвал многократно, и е просто много забавно да съм част от отбора, много е забавно да се състезавам за всичко. Предстоят ни толкова много важни и решителни мачове и просто се опитвам да се насладя на това с отбора в момента“, каза вратарят.

Нойер, който е шампион на Световното първенство през 2014 година, се оттегли от германския национален отбор след Евро 2024. Дебатът за завръщането му започна, когато новият номер едно Марк-Андре тер Щеген получи няколко контузии, а Нойер продължи да се представя на най-високо ниво, като например при победата с 2:1 в Шампионската лига срещу Реал Мадрид миналата седмица.

Нойер винаги е изключвал завръщане, но също така отхвърли изявление на бившия капитан на Германия Лотар Матеус, че отношенията му с Нагелсман не са най-добрите.

„Нямаме лоши отношения, имаме добри. Но каквото и да казват хората за това отвън, не мисля, че го е грижа, нито пък аз, поради което мисля, че ние сме спокойни по въпроса“, каза той.

Нойер също така повтори, че ще реши през следващите седмици дали иска да поднови договора си за още един сезон с Байерн, който се стреми към требъл и изглежда е готов да му даде нов договор. Нойер каза, че иска да се наслади на следващите мачове „и след това ще помисля още малко как се чувствам в критичен момент. И тогава ще взема решение, точно както ще направи клубът."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages