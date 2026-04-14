Нойер: Виждали сме как Реал може да обърне нещата, но сме уверени, скоро ще реша за бъдещето си

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Реал Мадрид на “Алианц Арена”. 40-годишният ветеран игра феноменално в първия мач и бе с основна заслуга за победата на баварците с 2:1.

„Нашето предимство е, че спечелихме първия мач. Но това е само един гол; всичко все още може да се обърне. Реал Мадрид е силен и труден съперник. Но имаме леко предимство. И разполагаме с предимството на фантастичната домашна публика във вечери като утрешната. Намираме се в добра позиция, но не можем да я надценяваме, защото в миналото сме виждали как Реал може да обърне нещата. Въпреки това сме уверени.

Знаем какво е чувството, когато прекараш цял сезон без да спечелиш титла. Това е тежко и трудно, особено за клуб като Реал Мадрид. Ние сме го преживели на собствения си гръб. Когато си притиснат до стената, можеш да преместиш планини – но не искам да се поставям прекалено много на мястото на Реал, предпочитам да се концентрирам върху нас. Имаме добра серия, нещата вървят добре, участваме във всички турнири и сами определяме съдбата си. Това е ситуация, в която ние сме на кормилото”, започна Нойер.

“Дали съм се готвил за дузпи? Не мисля, че много неща са се променили от 2012 г. насам; познаваш противниковите играчи и техните предпочитания при изпълнението на дузпи. Анализът се прави предварително – разглеждаш кой изпълнява дузпите и как го прави. Но като вратар трябва да развиеш собствено усещане за това, което се случва в съзнанието на другия играч. Аз се опитвам да реагирам на това”, добави той.

Що се отнася до шансовете на Байерн да спечели Шампионската лига, Нойер отговори: “Знаем, че този сезон имаме големи възможности, особено с енергията, с която разполагаме. Положихме основите за това със Световното клубно първенство. Това беше важен старт, който пренесохме в Суперкупата, след което нещата започнаха много добре и просто се развиват оттам нататък. Това е втората година под ръководството на Вини Компани, постигнахме напредък – това помага, когато разбираме философията, треньора, енергията в отбора и за мен определено сме в надпреварата.“

Запитан и дали се смята за най-добрия вратар на всички времена, германецът отговори: “Трудно е да се каже, зависи за коя епоха става дума. Има много топ вратари. Само от последните няколко десетилетия има поне десет. Всеки има различен стил. Наистина е жалко, че Куртоа не участва в такъв мач. Но в миналото имаше и Шмайхел, Оли Кан, Касияс, Буфон, а сега има и Куртоа – със сигурност е имало някои много, много добри вратари. Всички те имаха своите заслуги. Трудно е да се каже кой е най-добрият”.

За бъдещето си легендата коментира: “Колкото по-бързо взема решението, толкова по-добре. Но това няма да зависи от титлите. В идеалния случай, искам да спечелим всичко. Все още лично не съм решил, но няма да мине дълго време, преди да го направя. И след това ще говорим с клуба”.

Снимки: Imago