Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нойер: Виждали сме как Реал може да обърне нещата, но сме уверени, скоро ще реша за бъдещето си

Нойер: Виждали сме как Реал може да обърне нещата, но сме уверени, скоро ще реша за бъдещето си

  • 14 апр 2026 | 17:34
  • 1619
  • 0

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Реал Мадрид на “Алианц Арена”. 40-годишният ветеран игра феноменално в първия мач и бе с основна заслуга за победата на баварците с 2:1.

Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

„Нашето предимство е, че спечелихме първия мач. Но това е само един гол; всичко все още може да се обърне. Реал Мадрид е силен и труден съперник. Но имаме леко предимство. И разполагаме с предимството на фантастичната домашна публика във вечери като утрешната. Намираме се в добра позиция, но не можем да я надценяваме, защото в миналото сме виждали как Реал може да обърне нещата. Въпреки това сме уверени.

Знаем какво е чувството, когато прекараш цял сезон без да спечелиш титла. Това е тежко и трудно, особено за клуб като Реал Мадрид. Ние сме го преживели на собствения си гръб. Когато си притиснат до стената, можеш да преместиш планини – но не искам да се поставям прекалено много на мястото на Реал, предпочитам да се концентрирам върху нас. Имаме добра серия, нещата вървят добре, участваме във всички турнири и сами определяме съдбата си. Това е ситуация, в която ние сме на кормилото”, започна Нойер.

“Дали съм се готвил за дузпи? Не мисля, че много неща са се променили от 2012 г. насам; познаваш противниковите играчи и техните предпочитания при изпълнението на дузпи. Анализът се прави предварително – разглеждаш кой изпълнява дузпите и как го прави. Но като вратар трябва да развиеш собствено усещане за това, което се случва в съзнанието на другия играч. Аз се опитвам да реагирам на това”, добави той.

Що се отнася до шансовете на Байерн да спечели Шампионската лига, Нойер отговори: “Знаем, че този сезон имаме големи възможности, особено с енергията, с която разполагаме. Положихме основите за това със Световното клубно първенство. Това беше важен старт, който пренесохме в Суперкупата, след което нещата започнаха много добре и просто се развиват оттам нататък. Това е втората година под ръководството на Вини Компани, постигнахме напредък – това помага, когато разбираме философията, треньора, енергията в отбора и за мен определено сме в надпреварата.“

Запитан и дали се смята за най-добрия вратар на всички времена, германецът отговори: “Трудно е да се каже, зависи за коя епоха става дума. Има много топ вратари. Само от последните няколко десетилетия има поне десет. Всеки има различен стил. Наистина е жалко, че Куртоа не участва в такъв мач. Но в миналото имаше и Шмайхел, Оли Кан, Касияс, Буфон, а сега има и Куртоа – със сигурност е имало някои много, много добри вратари. Всички те имаха своите заслуги. Трудно е да се каже кой е най-добрият”.

За бъдещето си легендата коментира: “Колкото по-бързо взема решението, толкова по-добре. Но това няма да зависи от титлите. В идеалния случай, искам да спечелим всичко. Все още лично не съм решил, но няма да мине дълго време, преди да го направя. И след това ще говорим с клуба”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Алегри може да се конкурира с Конте за селекционер на Италия

Деклан Райс притесни и без това изнервените фенове на Арсенал

Треньорът на Фиорентина: Работата все още не е свършена

Робен: Байерн ще елиминира Реал Мадрид, наслаждавам се на играта на Олисе

УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико

Фонсека търсел определена реакция от Ендрик с отправените критики

Виж всички

Водещи Новини

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (София)

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

ЦСКА осъди агресията срещу журналист - гарантира, че на "Армията" всичко ще е на европейско ниво

Любо Ганев: Трябва да има повече пари за спорт!

