Румениге преди реванша срещу Реал Мадрид: Усещам еуфория и това не ми харесва

В Байерн (Мюнхен) не искат да попадат в капана на прекомерната самоувереност въпреки предимството от 2:1, постигнато на “Бернабеу“ в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Убедителната победа с 5:0 над Санкт Паули в събота, която постави нов голмайсторски рекорд за един сезон в Бундеслигата, повиши значително морала в отбора на Венсан Компани. Въпреки това в баварския клуб настояват, че сблъсъкът с „белите“ далеч не е решен, дори и като се вземе предвид колебливата им форма.

Легендата Карл-Хайнц Румениге, настоящ член на надзорния съвет, беше първият, който се опита да охлади еуфорията. „Сега не трябва да правим грешката да позволяваме на еуфорията да се надигне прекалено. В момента усещам една лека еуфория и това не ми харесва“, заяви той в интервю за DAZN.

След триумфа в Хамбург Леон Горетцка отговори на това предупреждение: „Нямаме нужда да ни предупреждават. Знаем отлично срещу кого играем и какъв е залогът. В първия мач се видя колко бързо могат да създават голови положения. Затова никой не трябва да ни предупреждава. Сами го знаем“, подчерта той.

В същия дух спортният директор Макс Еберл добави: „Това, което имахме, беше контролирана еуфория. Трябва да пренесем тази еуфория, защото никой не може да ни отнеме постигнатото, но същевременно знаем какъв голям съперник ни очаква. Имаме добра изходна позиция, но също така знаем, че все още не сме се класирали.“

Йошуа Кимих, вицекапитан на отбора, също предупреди за опасността, която представлява Реал Мадрид: „Няма абсолютно никакво значение в каква форма са. Когато дойде Шампионската лига, те се представят на ниво. Затова смятам, че е без значение как са играли преди това“, заключи той.

Реваншът на “Алианц Арена” е в сряда от 22:00 часа.

Юнайтед може да направи голяма крачка към ШЛ при победа над Лийдс и Груев

