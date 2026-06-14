Левски се похвали с над 7000 продадени абонаментни карти: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Левски се похвали, че вече над 7000 души са си гарантирали мястото на стадион “Георги Аспарухов” през следващия сезон, като са закупили абонаментни карти. 4300 са новите картодържатели, а над 2700 са феновете, които са подновили старите си такива.

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Ето какво пишат от Левски:

Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Вече над 𝟕𝟎𝟎𝟎 от вас гарантираха мястото си на стадион „Георги Аспарухов“ за новия сезон, закупувайки абонаментна карта. „Левски“ и феновете му отдавна са изпреварили със стотици обиколки всички у нас, но вече започваме да преподаваме уроци и на клубовете от целия Балкански полуостров.

Ето и разбивка на цифрите:

4300 + нови картодържатели

2700 + подновени карти

Около

Около 2900 картодържатели все още не са подновили своите сезонни билети, като припомняме, че местата им ще се пазят до 21.06 включително.

Ако все още не сте запазили своето място, можете да го направите в официалния магазин, както и онлайн тук:

https://bit.ly/4umjIHm

Приемете още веднъж нашите извинения за техническите проблеми в началото на кампанията. Правим всичко по силите си, за да подобрим услугата и занапред да не се допускат подобни сривове в системата.

Само ЛЕВСКИ!

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