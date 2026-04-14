Спалети иска да доведе защитник на Байерн в Ювентус

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети, има силно желание да се събере отново с бившия централен защитник на Наполи Ким Мин-Жае по време на летния трансферен прозорец. Кореецът не е твърд титуляр в настоящия си клуб Байерн и може да си тръгне през лятото, а "бианконерите" ще опитат да се възползват от ситуацията.

Спалети и Ким заедно спечелиха титлата в Серия "А" през единствения си общ сезон в Наполи през 2022-23 г. Това беше първи шампионски трофей за „партенопеите“ от над 30 години и първи след ерата на Диего Марадона. В края на сезон 2022-23 Ким беше продаден на Байерн (Мюнхен), който активира освобождаващата му клауза. Съобщава се, че сумата е надхвърлила 50 милиона евро, което превърна Ким в най-скъпия азиатски футболист в историята.

Южнокорейският национал, който има 77 мача за страната си, изпитва трудности да се утвърди като твърд титуляр, откакто се присъедини към Байерн преди почти три години. През по-голямата част от кампанията 2025-26 той остава резерва на Джонатан Та и Дайо Упамекано под ръководството на Венсан Компани.

Според Фабрицио Романо, Спалети „с удоволствие“ би привлякъл Ким в Ювентус през лятото. Предвид предишните им успехи заедно в Серия "А", треньорът е в отлична позиция да убеди бившата звезда на Наполи да се премести в Торино.

Когато летният трансферен прозорец отвори, Ким ще има още две години от настоящия си договор с Байерн, но клубът от Бундеслигата продължава да има високи изисквания към заинтересованите страни. Според информации от понеделник, баварците ще искат трансферна сума в размер на около 40 милиона евро. Вероятно ще се наложи Ким да приеме и намаление на заплатата, ако се присъедини към Ювентус това лято. Calciomercato твърди, че в момента той получава брутна заплата от около 16 милиона евро, което се равнява на малко над 8 милиона евро нето на сезон.

Снимки: Gettyimages