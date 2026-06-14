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Джон Макгин след важния успех на Шотландия: Отново победихме на Световно

  • 14 юни 2026 | 18:34
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Капитанът и голмайстор за Шотландия Джон Макгин изрази огромното си облекчение и задоволство след трудната, но изключително важна победа над Хаити в груповата фаза на Световното първенство. Именно неговото попадение се оказа решаващо за трите точки, които върнаха „тартановата армия“ на победния път на световни финали. Макгин призна, че ролята на фаворит в този двубой е наляла допълнително олово в краката на шотландците, но отборът е показал характер срещу един изключително нетипичен съперник. Според голмайстора, Хаити притежава „специфични качества“, срещу които европейските футболисти не са свикнали да се изправят, което е наложило по-прагматичен подход в търсенето на резултата.

Най-възрастният голмайстор и най-младият дебютант на Световно - рекордите на Шотландия от победата над Хаити
Най-възрастният голмайстор и най-младият дебютант на Световно - рекордите на Шотландия от победата над Хаити

Въпреки че Шотландия не показа най-блестящата си игра, Макгин вярва, че чистата мрежа и победата са перфектната основа, върху която тимът да стъпи преди сблъсъците с фаворитите в групата – Мароко и Бразилия. „Можем ли да играем по-добре? Разбира се, че можем. Но това е страхотен резултат. Сега влизаме в мачовете срещу Мароко и Бразилия с възможността да вдигнем нивото си, но най-важното беше, че Шотландия отново спечели мач на Световно първенство“, завърши звездата на Астън Вила.

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