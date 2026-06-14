Очаквайте на живо: Гран При на Барселона във Формула 1

Сезонът 2026 във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Барселона, а от полпозишъна на „Каталуния“ днес ще потегли Джордж Ръсел, който ще раздели първата редица с Люис Хамилтън.

Коя ще е най-добрата стратегия в Барселона днес?

В същото време лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели за първи път от началото на годината няма да бъде на първия ред и вместо това ще потегли от третото място на стартовата решетка. До италианеца на втората редица ще се нареди световният шампион Ландо Норис, а зад тях топ 10 на старта ще допълнят Макс Верстапен, Исак Хаджар, Оскар Пиастри, Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и катастрофиралият в квалификацията Шарл Леклер.

Състезанието за Гран При на Барселона, седми кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

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Снимки: Gettyimages