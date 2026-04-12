Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

Килиан Мбапе не тренира с Реал Мадрид днес заради последиците от удара, който получи в двубоя срещу Жирона в петък. Френският нападател е с няколко шева на веждата си след удара с лакът от Витор Рейс към края на срещата в ситуацията, за която “белите” настояваха да получат дузпа. Заради дискомфорта Мбапе беше оставен да почива като предпазна мярка.

Въпреки това участието му в реванша срещу Байерн в Мюнхен не е поставено под въпрос. Срещата от четвъртфиналите в Шампионската лига е в сряда, като Реал изостава с 1:2.