Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 3447
  • 8

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше наказан с 5 секунди след финала на основното състезание днес в Барселона.

Санкцията е заради това, че Никола е излязъл извън трасето при атаката, с която изпревари Габриеле Мини за третото място в хода на надпреварата.

Стюардите са разгледали кадри от състезанието, снимки и кадри от дрон и са говорили с двамата пилоти и представители на двата отбора.

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона
Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

Решението им е, че Никола е изпреварил Мини на завои 10и 11, като е излязъл извън пистата, с което е нарушил член 27.3 от Спортните правила на Формула 2. Стюардите отбелязват, че Никола е излязъл съвсем за кратко извън пистата, но наказанието е 5 секунди.

С него Цолов е класиран 4-и в състезанието, а Алекс Дън става втори, Мини – трети.

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

След промените в класирането Габриели Мини отново е начело в шампионата във Формула 2 с 86 точки, а Цолов е втори с 80.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

  • 14 юни 2026 | 17:15
  • 8205
  • 0
Алонсо стартира "последното си" състезание в Барселона от пит-лейна

Алонсо стартира "последното си" състезание в Барселона от пит-лейна

  • 14 юни 2026 | 14:27
  • 971
  • 0
Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

  • 14 юни 2026 | 13:32
  • 40767
  • 70
На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин

На Фернандо Алонсо му омръзна да говори за проблемите на Астън Мартин

  • 14 юни 2026 | 11:26
  • 963
  • 0
Коя ще е най-добрата стратегия в Барселона днес?

Коя ще е най-добрата стратегия в Барселона днес?

  • 14 юни 2026 | 11:03
  • 1369
  • 0
Ще успее ли Джордж Ръсел най-накрая да стопира победния поход на Антонели?

Ще успее ли Джордж Ръсел най-накрая да стопира победния поход на Антонели?

  • 14 юни 2026 | 08:16
  • 8278
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

  • 14 юни 2026 | 17:15
  • 8205
  • 0
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 9175
  • 31
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 14088
  • 40
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 49956
  • 104
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 7877
  • 20