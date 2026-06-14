Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше наказан с 5 секунди след финала на основното състезание днес в Барселона.

Санкцията е заради това, че Никола е излязъл извън трасето при атаката, с която изпревари Габриеле Мини за третото място в хода на надпреварата.

⚠️ Nikola Tsolov loses Feature Race podium after post-race penalty



Click the link for more info 🗞️👉 https://t.co/PlfiyZKCtv#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/1QlqrVcUqZ — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

Стюардите са разгледали кадри от състезанието, снимки и кадри от дрон и са говорили с двамата пилоти и представители на двата отбора.

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

Решението им е, че Никола е изпреварил Мини на завои 10и 11, като е излязъл извън пистата, с което е нарушил член 27.3 от Спортните правила на Формула 2. Стюардите отбелязват, че Никола е излязъл съвсем за кратко извън пистата, но наказанието е 5 секунди.

С него Цолов е класиран 4-и в състезанието, а Алекс Дън става втори, Мини – трети.

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

След промените в класирането Габриели Мини отново е начело в шампионата във Формула 2 с 86 точки, а Цолов е втори с 80.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago