Байерн и Барселона са сред обожателите на Леао

  • 14 апр 2026 | 09:48
Байерн (Мюнхен) и Барселона сериозно обмислят възможността да привлекат нападателя на Милан Рафаел Леао, съобщи Gazzetta dello Sport.

Според информацията отношенията на 26-годишния португалец с феновете на „росонерите“ са се влошили през последните месеци и напускането му за 80 милиона евро може да стане реалност въпреки клаузата за освобождаване от 175 милиона евро в договора му. Манчестър Юнайтед може да бъде опция за португалеца в Премиър лийг, а интерес има и от клубове от Саудитска Арабия.

Леао е в Милан от август 2019 година, а договорът му е до 30 юни 2028 г. През този сезон нападателят е отбелязал десет гола и е дал две асистенции в 26 мача.

Снимки: Gettyimages

