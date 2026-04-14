Байерн и Барселона са сред обожателите на Леао

Байерн (Мюнхен) и Барселона сериозно обмислят възможността да привлекат нападателя на Милан Рафаел Леао, съобщи Gazzetta dello Sport.

Според информацията отношенията на 26-годишния португалец с феновете на „росонерите“ са се влошили през последните месеци и напускането му за 80 милиона евро може да стане реалност въпреки клаузата за освобождаване от 175 милиона евро в договора му. Манчестър Юнайтед може да бъде опция за португалеца в Премиър лийг, а интерес има и от клубове от Саудитска Арабия.

🚨 Bayern and Barcelona have both seriously explored a move for Rafael Leão as uncertainty grows around his future at Milan. 🇵🇹



The winger's relationship with supporters has deteriorated, and a deal worth around €80M could be possible despite his €175M release clause. — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 13, 2026

Леао е в Милан от август 2019 година, а договорът му е до 30 юни 2028 г. През този сезон нападателят е отбелязал десет гола и е дал две асистенции в 26 мача.

Снимки: Gettyimages