Реал Мадрид уговаря Тони Кроос да се завърне на "Бернабеу"

Реал Мадрид предприема стъпки по връщането на бившия халф Тони Кроос в клуба. „Белите“ искат от германеца да заеме позиция в спортната структура на “Бернабеу“, съобщава “Ас”.

Ръководството смята, че приносът на Кроос към ежедневните операции на клуба може да повлияе на развитието, независимо от позицията му. Подчертава се, че президентът Флорентино Перес лично настоява за завръщането на бившия играч, но подробностите за сътрудничеството все още не са финализирани.

Кроос игра за „белия балет“ от 2014 до 2024 г., когато сложи край на кариерата си. През този период халфът спечели Шампионската лига пет пъти и титлата в испанското първенство четири пъти, припомня БТА.

