Мбапе съсипва най-добрата версия на Винисиус

Головата форма на Килиан Мбапе се срина, след като изкълчване на коляното в началото на декември ограничи представянето му. Тази контузия даде възможност на Винисиус Жуниор да поведе атаката на Реал Мадрид и да повдигне самочувствието на отбора, който изглеждаше изгубен.

Без Мбапе Реал Мадрид изигра най-силните си мачове за сезона, елиминирайки Манчестър Сити в Шампионската лига и поддържайки битката с Барселона в Ла Лига. Французинът беше натоварил коляното си до такава степен, че в крайна сметка плати цената, пропускайки седем мача от началото на 2026 г. и оставяйки офанзивната отговорност на отбора в ръцете на своя съотборник.

Тласък напред

Арбелоа се посвети на Винисиус от самото начало до такава степен, че бразилецът се превърна в голмайстор на Реал Мадрид от началото на годината. Той има 12 гола, два повече от французина, въпреки че е изиграл и 770 минути повече. Бразилецът отново полетя по терените, почувства се важен и щастлив, както беше преди пристигането на своя колега.

Но отвъд головете, които служат като показател за възстановяването на формата на бразилеца, това, което Мадрид постигна, беше да затвори линиите и да покаже футболна версия, невиждана от миналия сезон. Толкова, че ентусиазира феновете си, които най-накрая се насладиха на играта на своя отбор. И го направи без Мбапе и Белингам, две от основните си звезди.

Всички заедно

Но този ентусиазъм се оказа мираж. Завръщането на французина не се отрази добре нито на отбора, нито на Винисиус, докато присъствието на Джуд Белингам тепърва ще се види дали е положително, при положение че Арда Гюлер се представя на добро ниво на позицията на англичанина. В мадридските среди започват да се питат дали ролята на Мбапе е полезна за колектива.

Никой не се съмнява, че той е един от най-добрите играчи в света, но както казваше Алфредо ди Стефано: „Един играч не е по-добър от всички заедно“. Големият въпрос е дали Мбапе не нарушава това единство в своя индивидуалистичен стремеж да се посвети изключително на головете, забравяйки за колективните задачи.

Без защита

„Защитавам се по-малко от останалите, но когато го правя, това има реално въздействие върху отбора“, признава французинът с известна доза арогантност. „Когато аз играя в отбрана, се забелязва, че и всички останали го правят.“ Проблемът е, че той почти никога не го прави, което проваля системата и стратегията, предлагани от треньорите, минали през скамейката.

Фактите показват, че присъствието на Мбапе не благоприятства играта на Винисиус, който признава, че не успява да се сработи със съотборника си, въпреки че поддържат „великолепни отношения“. Килиан навлиза в неговата зона на влияние, не успява да разчете движението му при контраатаки, не му отваря пространства, като изтегля защитници – напротив, и трудно търси свободни позиции, за да получи топката с предимство. Въпреки всичко, Винисиус му е дал пет асистенции срещу нула от страна на французина.

Коментар на Алехандро Алкарас от “Спорт”