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Селекционерът на Япония пое отговорност за решението си да се откаже от халф на Ливърпул

  • 14 юни 2026 | 17:32
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Два дни след като капитанът Уатару Ендо отпадна от състава за Световното първенство поради контузия на глезена, селекционерът Хаджиме Мориясу заяви, че поема отговорност за решението. Впоследствие опитният полузащитник обяви, че прекратява изцяло кариерата си в националния отбор.

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Мориясу говори пред медиите в Северна Америка чрез преводач, казвайки, че това в крайна сметка е негова отговорност. „Като старши треньор, аз бях този, който взе окончателното решение“, заяви японският селекционер. 33-годишният халф на Ливърпул се бореше с контузия на глезена, която изискваше операция през февруари. Той се надяваше да бъде готов за Мондиал 2026, но изпитваше дискомфорт и игра само през първото полувреме в контролата срещу Исландия на 31 май.

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„Получавах доклади от медицинския персонал. По време на мача с Исландия той не можеше да остане на терена дълго време. Обсъдихме, че по време на Световното първенство може да му бъде трудно да се представя добре през целите мачове и затова взех окончателното решение. Чувствах се наистина зле да му съобщя такова нещо. Разбира се, невъзможно е да се знае точно как се е чувствал или какви са били мислите му, но той беше много разбиращ и уважителен, така че успяхме да поддържаме добрия си разговор по хладен начин“, обясни Мориясу.

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Снимки: Gettyimages

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