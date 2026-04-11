Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

  • 11 апр 2026 | 01:27
Няма да преместят мачовете на Иран на Световното в Мексико

Световната федерация по футбол (ФИФА) е взела решение да не мести мачовете на националния отбор на Иран от САЩ в Мексико, въпреки войната в Близкия изток , заяви в петък мексиканският президент Клаудия Шейнбаум.

Иран поиска да не играе мачовете си от груповата фаза в САЩ, след като на 28 февруари САЩ и Израел атакуваха Иран във въздушни атаки, които спряха едва през последните дни с крехко примирие. Но Вашингтон заплашва да продължи атаките си.

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико
Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Световното първенство по футбол ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11-и юни до 19-и юли.

„ФИФА в крайна сметка реши, че мачовете не могат да бъдат преместени от първоначално планираните за това места. От гледна точка на ФИФА това „би изисквало огромни логистични усилия“, каза държавният глава на Мексико.

Световната централа и по-рано беше изразила резерви относно желанието на иранците да не играят на територията на САЩ, а евентуално програмата да бъде разместена и те да пътуват до Мексико. Съперниците им в груповата фаза са Бeлгия, Нова Зеландия и Египет.

Самото участие на Иран беше поставяно под въпрос, но президентът на ФИФА Джани Инфантино никога не е виждал друг отбор на тяхно място. „Искаме Иран да играе. И Иран ще играе на Световното първенство. Няма план Б, В или Г – има само план А“, заяви Инфантино пред мексиканските телевизии N+ Univision преди две седмици.

Тръмп: Дали Иран ще бойкотира Мондиала? Не ми пука
Тръмп: Дали Иран ще бойкотира Мондиала? Не ми пука

Председателят на иранската футболна федерация Мехди Тадж наскоро заяви, че отборът бойкотира САЩ, но не и Световното първенство, без да дава повече подробности, според думите му, предадени от националната информационна агенция ИРНА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на друго мнение. Той смята за неуместно Иран да участва, най-вече заради „собствената им безопасност“.

Снимки: Imago

Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

Ди Канио безпощаден: Свикнахме с посредствеността, Премиър лийг е НБА, а ние - италианския баскетбол

Дешан е вариант за Реал Мадрид?

Компани обясни дали ще запази играчи за реванша с Реал Мадрид и как ще празнува рождения си ден

Арбелоа даде почивка на трима защитници, попълни групата с юноши

Марсилия има нов президент

"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Нов роден "шедьовър"! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

