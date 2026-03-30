Иран съобщи за унищожена спортна инфраструктура в страната

  • 30 март 2026 | 11:55
Иранската футболна федерация информира ФИФА за унищожаването на спортната инфраструктура в страната. Всичко това е покрай военния конфликт с Израел и САЩ, продължаващ вече над месец.

„Дълбоко съжаляваме и скърбим, че в резултат на незаконната военна агресия срещу свещената земя на Ислямска република Иран са причинени сериозни щети на спортната инфраструктура, особено на иранския футбол“, цитира писмото на федерацията до ФИФА иранската информационна агенция ISNA.

По-рано ръководителят на Иранската футболна федерация Мехди Тадж обяви, че води преговори с ФИФА за преместване на мачовете от Световното първенство от САЩ в Мексико. Федерацията се свърза с ФИФА, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята присъствието на иранците на турнира за неподходящо за собствената им безопасност, допълва БТА.

