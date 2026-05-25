Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остана доволен от равенството 1:1 с Брентфорд в последния кръг на Премиър лийг. Той похвали играчите си, че изпълниха минималната цел за сезона, а именно класиране за Шампионската лига. Все пак наставникът призна, че нито той, нито тимът му са били перфектни през кампанията.

„Има много неща, които можеше да променим. Нито аз, нито отборът бяхме перфектни, но бих отговорил на този въпрос по абсолютно същия начин и в годината, в която спечелихме лигата. Като мениджър никога не можеш да бъдеш перфектен, както и един играч не може да бъде перфектен. Но всички решения, които взех през този сезон, бяха водени от една-единствена идея – да бъдем много добре подготвени. Никога не съм взимал решение, за което не съм имал време. Обмислял съм всичко много добре“, заяви Слот.

„Не всяко решение може да бъде правилното и би било глупаво да седя тук и да твърдя, че всичките ми решения са били верни. Но преди да ги взема, всеки път съм усещал, че са правилните. В много случаи обаче дори не ми се налагаше да правя избор, защото този мач (в неделя) беше може би първият през сезона, в който на резервната скамейка нямаше играчи от академията“, добави специалистът.

Той все пак е доволен, че тимът му изпълни минималната си цел - да се класира за Шампионската лига.

„Дойдохме тук днес, за да постигнем минимума – класиране за Шампионската лига. Както виждате, когато погледнете класирането, големи клубове не успяват да се класират за Шампионската лига или за Европа. През последните сезони големи клубове не успяха да се класират за Шампионската лига, така че никога не трябва да приемаме това за даденост. Но е ясно и очевидно, че искахме повече. Наистина се гордея с играчите за това, което направиха през този сезон, тъй като беше много, много, много труден за нас с всичко, което трябваше да преживеем, с всички контузии и мога да изброя още много неща, през които преминахме“, допълни нидерландецът.

„Но ако в крайна сметка това е минимумът за нас – да се класираме за Шампионската лига, да отпаднем за ФА Къп от победителя след загуба от Манчестър Сити, както правят толкова много отбори, и да загубим от Пари Сен Жермен за втори пореден сезон, когато никой отбор не е успял да ги победи в два мача, тогава това е положението“, завърши мениджърът на Ливърпул.

Снимки: Gettyimages