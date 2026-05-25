Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

Слот: Не бяхме перфектни, но изпълнихме минималната цел

  • 25 май 2026 | 04:02
  • 228
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот остана доволен от равенството 1:1 с Брентфорд в последния кръг на Премиър лийг. Той похвали играчите си, че изпълниха минималната цел за сезона, а именно класиране за Шампионската лига. Все пак наставникът призна, че нито той, нито тимът му са били перфектни през кампанията.

„Има много неща, които можеше да променим. Нито аз, нито отборът бяхме перфектни, но бих отговорил на този въпрос по абсолютно същия начин и в годината, в която спечелихме лигата. Като мениджър никога не можеш да бъдеш перфектен, както и един играч не може да бъде перфектен. Но всички решения, които взех през този сезон, бяха водени от една-единствена идея – да бъдем много добре подготвени. Никога не съм взимал решение, за което не съм имал време. Обмислял съм всичко много добре“, заяви Слот.

„Не всяко решение може да бъде правилното и би било глупаво да седя тук и да твърдя, че всичките ми решения са били верни. Но преди да ги взема, всеки път съм усещал, че са правилните. В много случаи обаче дори не ми се налагаше да правя избор, защото този мач (в неделя) беше може би първият през сезона, в който на резервната скамейка нямаше играчи от академията“, добави специалистът.

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Той все пак е доволен, че тимът му изпълни минималната си цел - да се класира за Шампионската лига.

„Дойдохме тук днес, за да постигнем минимума – класиране за Шампионската лига. Както виждате, когато погледнете класирането, големи клубове не успяват да се класират за Шампионската лига или за Европа. През последните сезони големи клубове не успяха да се класират за Шампионската лига, така че никога не трябва да приемаме това за даденост. Но е ясно и очевидно, че искахме повече. Наистина се гордея с играчите за това, което направиха през този сезон, тъй като беше много, много, много труден за нас с всичко, което трябваше да преживеем, с всички контузии и мога да изброя още много неща, през които преминахме“, допълни нидерландецът.

„Но ако в крайна сметка това е минимумът за нас – да се класираме за Шампионската лига, да отпаднем за ФА Къп от победителя след загуба от Манчестър Сити, както правят толкова много отбори, и да загубим от Пари Сен Жермен за втори пореден сезон, когато никой отбор не е успял да ги победи в два мача, тогава това е положението“, завърши мениджърът на Ливърпул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

  • 24 май 2026 | 22:59
  • 1713
  • 3
Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

  • 24 май 2026 | 22:35
  • 2589
  • 1
Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

  • 24 май 2026 | 22:23
  • 7831
  • 3
Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

  • 25 май 2026 | 00:56
  • 8576
  • 10
Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

  • 24 май 2026 | 22:03
  • 2185
  • 0
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22048
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

  • 24 май 2026 | 23:09
  • 44852
  • 210
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 5063
  • 2
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22048
  • 37
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

  • 25 май 2026 | 00:41
  • 13781
  • 14
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 25390
  • 48
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 25496
  • 18