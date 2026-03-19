Иран: Ще бойкотираме САЩ, но няма да бойкотираме Световното първенство

Иранският национален отбор продължава подготовката си за предстоящото Световно първенство и няма намерение да се оттегля от турнира, дори и да не пътува до Съединените щати, заяви шефът на местния футбол Мехди Тадж.

Иран беше една от първите нации, класирали се за Мондиал 2026, но участието на тима е под въпрос от началото на конфликта в Близкия Изток в края на февруари.

Световният шампионат ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Трите мача на Иран в първия кръг от груповата фаза са планирани да се проведат в САЩ, но в понеделник Тадж коментира, че Иранската футболна асоциация преговаря с ФИФА за преместването им в Мексико.

Съставът на Иран ще се изправи срещу Нигерия на 27 март и срещу Коста Рика четири дни по-късно в Анталия като част от приятелски турнир с участието на четири нации, който трябваше да бъде преместен от Йордания, пише БТА.

„Националният отбор провежда тренировъчен лагер в Турция и там ще изиграем там два приятелски мача“, каза Тадж, цитиран от агенция Fars News Agency и добави: „Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме Световното първенство.“

Мехди Тадж говори пред медиите, докато приветства на граничен пункт с Турция женския национален отбор на държавата обратно в Иран след продължителното пътуване на тима от Австралия.

На всички членове на делегацията, които бяха в Австралия за турнира за Купата на Азия при жените, беше предложено убежище от страната-домакин поради опасения за безопасността им в Иран. Седем души приеха, но в крайна сметка само две от дамите останаха.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви преди ден, че страната ще бъде отворена за домакинство на мачовете от Световното първенство на Иран срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет през юни, но последната дума за евентуална промяна на мястото на провеждане ще бъде на ФИФА.

Световната футболна федерация коментира, че е във връзка с иранската централа по футбол, но „очаква с нетърпение всички участващи отбори да се състезават съгласно програмата на мачовете, обявена на 6 декември 2025 година“.

Тръмп за участието на Иран на Мондиал 2026: Не смятам, че е подходящо да бъдат тук