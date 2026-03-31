Иранските национали с протест срещу САЩ и Израел, Инфантино им изгледа контролата

Отборът на Иран разгроми Коста Рика с 5:0 в проверка, която се игра в Анталия. Очаквано обаче футболът остана на заден план, тъй като персите използваха случая да привлекат внимание относно конфликта с Израел и САЩ на тяхна територия.
Преди началото на срещата играчите на Иран позираха със снимки на загинали деца, моряци и служители на Червения полумесец и пожарникари, както и на разрушени спортни съоръжения и исторически сгради.
На стадиона за двубоя присъстваше лично президентът на ФИФА Джани Инфантино.
В самата контрола иранците бяха категорични и малко след първия половин час вече бяха вкарали четири гола. Най-популярният играч на отбора - Мехди Тареми (19’, 34’) вкара две дузпи, а точни бяха още нападателят на Лех (Познан) Али Голизадех (10’), Мохамед Мохеби (31’) от Ростов и Мехди Гайеди (54’) от дубайския Ал-Насър.
На Мондиала през лятото тимът на Иран е в група с Нова Зеландия, Белгия и Египет. Коста Рика пък не се класира за първенството.