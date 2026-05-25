Пореден епизод на дербито на Пловдив

Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Лаута” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

Тази среща ще влезе в историята като рекордното пето пловдивско дерби през настоящия сезон, което включва четири мача за първенство и един за Sesame Купата на България, подчертавайки изключителната интензивност на съперничеството през тази кампания.

Бивш шеф на Ботев (Пд) взима защитник на Локо в Полша

Последното шампионатно противопоставяне се проведе на стадион "Христо Ботев" и завърши с чиста победа от 2:0 за "смърфовете”, благодарение на двата гола на Жоел Цварц. Този успех не само донесе три точки, но и възстанови предимството на Локомотив в головата разлика в пряката статистика, макар и само с едно попадение повече.

Бивш зам.-кмет на Пловдив: Ботев и Локо да теглят заеми и да си купят стадионите, в София си ги строят сами

Локомотив се намира на 6-о място и на две точки от Черно море, който е на 5-ото, даващо право на бараж за Европа. Задължителната победа за „смърфовете“ е повече от ясна, ако искат да си осигурят още един важен мач за сезона. Те обаче ще се надяват и на грешна стъпка от “моряците”, за да успеят да ги изместят.

Ботев (Пловдив) отдавна загуби възможност да достигне до мач за Европа и днес играят само за честта си.