Иран получи подкрепа от Нова Зеландия в казуса с мачовете в САЩ

Футболните национали на Нова Зеландия са съгласни да изиграят мача си с Иран на Световното първенство извън територията на САЩ.

Иран беше една от първите нации, класирали се за Мондиал 2026, но участието на тима е под въпрос от началото на конфликта в Близкия Изток в края на февруари. Трите мача на отбора в групите на Мондиал 2026 са насрочени на стадиони в САЩ, а специално този с Нова Зеландия е в Лос Анджелис. Федерацията на персите обаче заплашва с бойкот и не иска да играе на американска земя.

Новозеландският национал Райън Томас заяви, че Иран си е заслужил правото да играе на финалите и че неговите съотборници не се притесняват от шума, който се вдига около участието на тима.

"Те са си заслужили да играят. От наша страна няма никакъв проблем да ги срещнем в Канада или Мексико. За мен лично няма голямо значение", каза Томас, цитиран от БТА.

Той и неговите съотборници ще бъдат базирани в Сан Диего, Калифорния, а от там пътят до мексиканската граница е кратък.

Крилото Коста Барбарусес добави: "Нека решат хората, които отговарят за тези неща. Това изобщо не пречи на подготовката ни и не виждам причина да не изиграем мача в Мексико".

Иран: Ще бойкотираме САЩ, но няма да бойкотираме Световното първенство