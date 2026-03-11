Популярни
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

  • 11 март 2026 | 09:34
  • 151
  • 0
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп, който му е казал, че приветства участието на Иран на Световното първенство, което ще бъде съвместно организирано от Съединените щати, Мексико и Канада.

Иран беше единствената държава, която липсваше от срещата на върха на ФИФА за планиране на участниците в Световното първенство, проведена миналата седмица в Атланта, което задълбочи въпросите дали футболният отбор на страната ще се състезава на американска земя това лято на фона на ескалираща регионална война. По-рано Тръмп заяви пред Politico, че не е загрижен за участието на Иран, тъй като те са „много силно победена страна“.

Шефът на ФИФА не смята, че конфликтът в Близкия изток ще повлияе на Мондиал 2026: Ще бъде тотален празник
Шефът на ФИФА не смята, че конфликтът в Близкия изток ще повлияе на Мондиал 2026: Ще бъде тотален празник

Инфантино също увери, че няма да има проблеми ислямската република да играе в турнира. „Тази вечер се срещнах с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдим състоянието на подготовката за предстоящото Световно първенство и нарастващото вълнение, тъй като сме готови да започнем само след 93 дни. Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че националният отбор се е класирал за участие на Мондиал 2026. По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в Съединените щати. Всички ние се нуждаем от събитие като Световното първенство, което да обединява хората сега повече от всякога, и аз искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света“, написа той в социалните мрежи.

Иран си осигури участие на четвърти пореден Мондиал, като оглави Група "А" в третия кръг на азиатските квалификации миналата година, но Мехди Тадж, президент на Футболната федерация на Иран, „каза, че жестокостта на атаките от американските и израелските сили не е добро предзнаменование за Световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли“.

Иранците са с Белгия, Египет и Нова Зеландия в Група G. Мачовете им са планирани да се проведат в САЩ, два – в Лос Анджелис и един в Сиатъл. Любопитното е, че ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, двете страни биха могли да се срещнат в елиминационен мач на 3 юли в Далас.

Снимки: Gettyimages

