От Иран потвърдиха, че вече преговарят с ФИФА за преместване на мачовете им от Световното

Иранската футболна федерация е влязла в преговори със Световната централа (ФИФА) с идеята да премести мачовете на националния си отбор от територията на САЩ към Мексико с идеята да гарантира сигурността на своите футболисти, обяви Мехди Тадж – лидер на иранския футбол.

„Тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че не може да гарантира безопасността на нашите футболисти, ние няма как да ги накараме да отидат там и да играят спокойно. И няма да отидем в САЩ, това е категорично. И в момента водим преговори с ФИФА, за да бъдат преместени нашите мачове в Мексико“, обясни Тадж позицията на своята страна в пост, публикуван от иранското посолство в Мексико в социалната мрежа Х.

Самата ФИФА за момента не е отговорила на въпроса дали такива преговори се водят и как ще приключи този въпрос и искането на иранците.

Нарастват съмненията относно участието на Иран в турнира, докато той е във война с един от съорганизаторите. Първенството трябва да започне на 11 юни в САЩ, Канада и Мексико, като Иран ще изиграе два мача от груповата фаза в Лос Анджелис и един в Сиатъл, според предварителната програма. Някои политици от Иран като министъра на спорта на страната обявиха, че Иран няма как да участва на Световното първенство при настоящата политическа ситуация, но по-скоро отборът се подготвя да играе. Азиатската футболна конфедерация (АФК) заяви в понеделник, че не е получила никакво уведомление, че Иран ще се оттегли от събитието.

„В крайна сметка федерацията трябва да реши дали „ще играят“ и към днешна дата федерацията ни каза, че ще отидат на Световното първенство“, каза генералният секретар на АФК Уиндзор Джон пред репортери в Куала Лумпур.