Тръмп за участието на Иран на Мондиал 2026: Не смятам, че е подходящо да бъдат тук

  12 март 2026 | 18:54
Тръмп за участието на Иран на Мондиал 2026: Не смятам, че е подходящо да бъдат тук

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че иранският футболен отбор е добре дошъл да участва в Световното първенство това лято, но посочи опасенията си за „техния живот и сигурност“, предаде Ройтерс.

„Иранският национален футболен отбор е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не смятам, че е подходящо да бъдат тук заради техния живот и сигурност“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство
Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство

Министърът на спорта на Иран заяви вчера, че Иран не може да вземе участие в Мондиала заради ударите на САЩ и Израел по страната. Световното първенство, в което ще участват 48 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г. Мачовете на Иран от предварителната група трябва да бъдат изиграни на американска територия - в Лос Анджелис и Сиатъл.

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино
