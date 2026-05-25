Черно море се нуждае само от равенство, за да стигне до баража, но за Арда ситуацията е по-сложна

Черно море и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига. Срещата на “Тича” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Кристиян Колев.

Мачът е от голямо значение за Черно море, който държи ключова позиция в битката за петата позиция и желания бараж за евротурнирите.

Въпреки тежкото поражение с 0:5 от Ботев (Пловдив) на "Колежа" в последната си среща, "моряците" запазват солидно предимство. Те имат две точки аванс пред шестия Локомотив (Пловдив), който може би е разклатен след разочарованието от загубения финал за Sesame Купата на България от ЦСКА миналата седмица.

Черно море без важни играчи в битката за петото място

Тимът на Илиан Илиев разполага и с по-добри показатели в преките двубои срещу "смърфовете", което означава, че дори равенство срещу Арда днес ще бъде достатъчно за осигуряване на петото място, независимо от евентуална победа на пловдивчани над Ботев.

За тима на Арда, воден от Александър Тунчев, пътят към петото място е значително по-сложен. Кърджалийци могат да финишират пети единствено, ако успеят да победят на "Тича" и същевременно Локомотив Пловдив не спечели домакинството си на градския съперник, тъй като "черно-белите" имат точка повече от Арда в класирането.