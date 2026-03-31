Президентът на ФИФА обяви решението на Иран

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че Иран ще вземе участие на Световното първенство и ще играе двубоите си в САЩ, както е по програма. Новината беше обявена от него в Анталия, където той изгледа контролата на тима срещу Коста Рика (5:0).

„Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив“, заяви ръководителят на световния футбол.

По време на престоя си Инфантино обясни, че е разговарял с футболистите и треньорския щаб на иранците, като е подчертал, че срещите ще се проведат според предварително изтегления жребий. „Видях отбора, говорих с играчите, със селекционера, така че всичко е наред“, увери той, цитиран от агенция АФП.

Азиатският тим е част от Група G и ще изиграе първите си два мача от груповата фаза срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис. Третият двубой ще бъде срещу Египет в Сиатъл. Този график се запазва въпреки искането на иранската федерация груповата фаза да се играе в Мексико, а не на американска територия. Освен това тренировъчната база на отбора ще бъде в Тусон, Аризона.

Изявленията на Инфантино идват, след като преди седмици иранският министър на спорта Ахмад Донямали заяви, че страната обмисля да се оттегли от Мондиала заради дипломатическата криза и военните конфликти в Близкия изток. Това породи сериозна несигурност относно участието на тима.

Впоследствие от футболната федерация на Иран подчертаха, че не са се отказали от Световното първенство, но несигурността остана. Сега изявлението на Инфантино изглежда слага край на всички спекулации.

Преди да направи своето съобщение, президентът на ФИФА разговаря с местни официални лица по време на приятелския мач с Коста Рика. На официалната отборна снимка иранският тим позира със снимки на жертви от бомбардировка над училище в Минаб – жест, който отборът направи и в предишен мач срещу Нигерия.

