  3. Иран загуби първия си официален мач след началото на войната в Близкия изток

Иран загуби първия си официален мач след началото на войната в Близкия изток

  • 27 март 2026 | 19:34
Иран загуби първия си официален мач след началото на войната в Близкия изток

Националният отбор по футбол на Иран загуби първия си мач от началото на войната в Близкия изток, отстъпвайки с 1:2 в контролна среща с Нигерия, играна на неутрален терен в Турция, а преди началото играчите носеха училищни чанти в знак на протест. Двубоят се игра при закрити врати, защото Иран се опасяваше от протести от страна на иранци, живеещи в Турция. Училищните раници бяха препратка към поразено в първия ден от въздушните атаки на САЩ и Израел срещу Иран девическо училище, на 28 февруари. Твърди се, че най-малко 168 момичета на възраст от 7 до 12 години са загинали, заедно с 26 учители и четирима родители.

Според съобщенията, причината е американски удар. „В момента резултатът, победата или загубата, не са важни. Единственото важно нещо е играчите да покажат на терена, че са истински иранци и обичат родината си“, заяви представителят на федерацията Миршад Мадшеди пред държавния телевизионен оператор IRIB. Мачът трябваше да послужи като подготовка за предстоящото Световно първенство, но остава неясно дали класиралият се за турнира тим Иран ще участва, тъй като домакин на Мондиал 2026 е САЩ заедно с Мексико и Канада.

