Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями победи Филаделфия Юниън с 6:4 в исторически мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Срещата предложи невиждано футболно безумие и влезе в летописите на лигата с най-резултатното първо полувреме в историята, завършило при шокиращото равенство 4:4. Големият герой за домакиинте тази вечер бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик (29', 44' и 81'). Силен мач направи и Херман Бертераме с два гола (13' и 41') и асистенция, а последното попадение за домакините бе дело на Родриго Де Пол (93'). За гостите пък хеттрик наниза Милан Илоски (3', 10'-д, 45'-д), а още един гол добави Бруно Дамиани (20').

Голямата радост за домакините обаче бе помрачена в 73-ата минута, когато Лионел Меси, който бе направил две асистенции в мача, неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята, като най-вероятната причина е застигналата го контузия.

🚨🚨🚨🚨🚨BREAKING: Leo Messi asked for substitution and he walks straight into the locker room 😭😭 — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) May 25, 2026

Двубоят започна с истински кошмар за „розовите“, които се оказаха изоставащи с два гола още до десетата минута. Гостите от Филаделфия наложиха убийствено темпо чрез Милан Илоски, който реализира два бързи гола, вторият от които от дузпа.

Интер реагира бързо и Херман Бертераме върна едно попадение в 12-ата минута, но Бруно Дамиани бързо възстанови преднината от два гола за Юниън, покачвайки на 3:1.

От този момент нататък атомното нападение на Интер Маями, дирижирано от Меси, включи на по-горна предавка. Аржентинският гений разсече отбраната на гостите и асистира за втория гол на Бертераме, а Луис Суарес започна своя личен рецитал. Уругвайският таран първо намали на 2:3, след това Херман Бертераме вкара за 3:3, а в 43-ата минута Суарес отново взриви трибуните, носейки пълния обрат за 4:3.

Лудото първо полувреме завърши в осмата минута на добавеното време, когато Илоски оформи своя хеттрик от втора дузпа за Филаделфия за 4:4.

През втората част темпото леко спадна, а феновете затаиха дъх при принудителното напускане на Меси. Въпреки неговото отсъствие, класата на ветераните си каза думата. В 80-ата минута Бертераме се отчете с великолепна асистенция към Суарес, който хладнокръвно оформи своя хеттрик и изведе Маями напред. Точка на този исторически голов спектакъл сложи Родриго Де Пол, който се разписа в добавеното време за крайното 6:4, подпечатвайки трите точки за Интер Маями в този незабравим сблъсък.

С този успех Интер събра актив от 41 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране на Изток. Филаделфия пък остава на последната 15-а позиция със 7 точки.