Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

  • 25 май 2026 | 04:33
  • 397
  • 0
Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

Интер Маями победи Филаделфия Юниън с 6:4 в исторически мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Срещата предложи невиждано футболно безумие и влезе в летописите на лигата с най-резултатното първо полувреме в историята, завършило при шокиращото равенство 4:4. Големият герой за домакиинте тази вечер бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик (29', 44' и 81'). Силен мач направи и Херман Бертераме с два гола (13' и 41') и асистенция, а последното попадение за домакините бе дело на Родриго Де Пол (93'). За гостите пък хеттрик наниза Милан Илоски (3', 10'-д, 45'-д), а още един гол добави Бруно Дамиани (20').

Голямата радост за домакините обаче бе помрачена в 73-ата минута, когато Лионел Меси, който бе направил две асистенции в мача, неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята, като най-вероятната причина е застигналата го контузия.

Двубоят започна с истински кошмар за „розовите“, които се оказаха изоставащи с два гола още до десетата минута. Гостите от Филаделфия наложиха убийствено темпо чрез Милан Илоски, който реализира два бързи гола, вторият от които от дузпа.

Интер реагира бързо и Херман Бертераме върна едно попадение в 12-ата минута, но Бруно Дамиани бързо възстанови преднината от два гола за Юниън, покачвайки на 3:1.

От този момент нататък атомното нападение на Интер Маями, дирижирано от Меси, включи на по-горна предавка. Аржентинският гений разсече отбраната на гостите и асистира за втория гол на Бертераме, а Луис Суарес започна своя личен рецитал. Уругвайският таран първо намали на 2:3, след това Херман Бертераме вкара за 3:3, а в 43-ата минута Суарес отново взриви трибуните, носейки пълния обрат за 4:3.

Лудото първо полувреме завърши в осмата минута на добавеното време, когато Илоски оформи своя хеттрик от втора дузпа за Филаделфия за 4:4.

През втората част темпото леко спадна, а феновете затаиха дъх при принудителното напускане на Меси. Въпреки неговото отсъствие, класата на ветераните си каза думата. В 80-ата минута Бертераме се отчете с великолепна асистенция към Суарес, който хладнокръвно оформи своя хеттрик и изведе Маями напред. Точка на този исторически голов спектакъл сложи Родриго Де Пол, който се разписа в добавеното време за крайното 6:4, подпечатвайки трите точки за Интер Маями в този незабравим сблъсък.

С този успех Интер събра актив от 41 точки и излезе на 2-рото място във временното класиране на Изток. Филаделфия пък остава на последната 15-а позиция със 7 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

  • 24 май 2026 | 22:59
  • 1713
  • 3
Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

  • 24 май 2026 | 22:35
  • 2589
  • 1
Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

  • 24 май 2026 | 22:23
  • 7831
  • 3
Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

  • 25 май 2026 | 00:56
  • 8577
  • 10
Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

  • 24 май 2026 | 22:03
  • 2186
  • 0
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22050
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

  • 24 май 2026 | 23:09
  • 44856
  • 210
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 5066
  • 2
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22050
  • 37
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

  • 25 май 2026 | 00:41
  • 13781
  • 14
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 25391
  • 48
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 25496
  • 18