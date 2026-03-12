Популярни
»
  1. Световно първенство
  2. Световно първенство
  3. Кои са кандидатите за заместник на Иран на Мондиал 2026?

Кои са кандидатите за заместник на Иран на Мондиал 2026?

  12 март 2026 | 20:26
  • 1554
  • 2
Кои са кандидатите за заместник на Иран на Мондиал 2026?

ФИФА е изправена пред перспективата да търси нов участник за Световното първенство, след като Иран обяви позицията си да бойкотира турнира заради конфликта със САЩ. Причината е изявлението на страната, че „при никакви обстоятелства не можем да участваме на Световното първенство“ след въздушните удари на САЩ и Израел на нейна територия.

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА
Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Мондиалът в Северна Америка ще се проведе предимно в САЩ, а политическите решения на страната предизвикаха вълнения във футболния свят. Конфликтът доведе до смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и разруши части от иранската столица Техеран. Спортният министър на Иран изложи плановете на нацията да пропусне Световното първенство, което означава, че ФИФА трябва да намери нова страна, която да попадне в група с Белгия, Египет и Нова Зеландия. Иран се класира като победител в своята група от азиатските квалификации, но ръководството на световния футбол разполага с няколко варианта за действие.

Иран се оттегли от Паралимпийските игри в Милано-Кортина
Иран се оттегли от Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Спортният министър на Иран, Ахмад Донямали, изрази ясно позицията на страната си, като отправи остри критики към настоящата американска администрация. В телевизионно интервю той заяви: „Като се има предвид, че този корумпиран режим [САЩ] уби нашия лидер, при никакви обстоятелства не можем да участваме на Световното първенство. С оглед на злонамерените действия срещу Иран, в рамките на осем или девет месеца ни бяха наложени две войни и няколко хиляди от нашите хора бяха убити. Децата ни не са в безопасност и по същество такива условия за участие не съществуват.“

Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство
Спортният министър на Иран: Не съществуват условия, при които да участваме на световното първенство

Правилникът на ФИФА гласи, че заместникът ще бъде: „Номинирана алтернатива, често директният подгласник от съответния квалификационен плейоф или най-високо класираният некласирал се отбор от тази конфедерация.“ Едно от решенията би било директното включване на ОАЕ в турнира, тъй като те завършиха втори след Иран в квалификациите. Те обаче загубиха от Ирак в мача от азиатската конфедерация, който определи участника в междуконтиненталния плейоф, който трябва да се проведе след няколко седмици.

Ирак поиска отлагане на междуконтиненталния плейоф за Световното заради ситуацията в Иран
Ирак поиска отлагане на междуконтиненталния плейоф за Световното заради ситуацията в Иран

Ирак ще играе срещу победителя от двойката Боливия – Суринам за място на Световното първенство, което всъщност усложнява ситуацията. Обсъжда се вариант ФИФА да предостави на Ирак автоматично място в турнира като заместник на Иран, а ОАЕ да участва в междуконтиненталния плейоф.

Малко вероятен сценарий за ФИФА би бил да проведе група на Световното първенство само с три отбора, оставяйки Белгия, Египет и Нова Зеландия да играят помежду си. Разширеният формат на турнира предвижда най-добре представилите се трети отбори да продължат към елиминациите, но група само с три тима усложнява този сценарий.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с американския президент Доналд Тръмп и заяви, че е получил уверения, че Иран е добре дошъл на турнира въпреки конфликта в Близкия изток.

Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино
Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство, увери Инфантино

Той каза: „По време на разговорите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава на турнира в Съединените щати.“

Тръмп за участието на Иран на Мондиал 2026: Не смятам, че е подходящо да бъдат тук
Тръмп за участието на Иран на Мондиал 2026: Не смятам, че е подходящо да бъдат тук
