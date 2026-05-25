Карик: Трябва да продължим да се развиваме

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отбора си за представянето в мача с Брайтън (3:0). Срещата бе без значение, но наставникът е щастлив, че играчите му подходиха сериозно и си тръгнаха с трите точки. Сега обаче той се надява отборът да продължи да се развива през следващия сезон.

„Завършихме силно. Направихме добра серия и третото място беше потвърдено, така че ми харесва начинът, по който приключихме и продължихме в същия дух. Бяхме напълно концентрирани, че това не е краят на сезона, а следващият етап. Днешният мач беше олицетворение на това с подхода, който момчетата демонстрираха... Това ни дава платформа, върху която да градим за следващия сезон“, заяви Карик.

Бруно Фернандеш постави нов едноличен рекорд във Висшата лига за най-много асистенции в един сезон – 21. Той го постигна, след като центрира от корнер за гола с глава на Доргу, с който Юнайтед поведе с 1:0 срещу Брайтън.

„Това е, което той прави толкова често. Създаването и отбелязването на голове е неговата дарба. Той има вроден инстинкт за съзидание и го показа отново днес. Бруно има огромно влияние върху отбора, той е капитан и води с пример по различни начини“, заяви Карик по адрес на Фернандеш.

Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш

Запитан дали е оптимист, че ще задържи португалския национал, наставникът продължи: „Нямам причина да мисля другояче. Харесваме това, което той направи, а той обича да бъде тук. Мисля, че това се вижда.“

След това той коментира и очакванията си за следващия сезон, след като вече бе назначен за постоянен мениджър.

„Щастлив съм, че ще остана тук за по-дълго и трябва да продължим да се развиваме. Имаме работа за вършене. Трябва да продължим да се подобряваме, искаме да бъдем малко по-добри, но е много, много окуражаващо да го правим от тази позиция. Момчетата заслужават голямо признание за това колко постоянни бяха, за различните начини, по които печелихме мачове, и колко са силни. Мисля, че е наистина важно да оценим това“, завърши Карик.

