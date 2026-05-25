Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик: Трябва да продължим да се развиваме

Карик: Трябва да продължим да се развиваме

  • 25 май 2026 | 03:29
  • 293
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отбора си за представянето в мача с Брайтън (3:0). Срещата бе без значение, но наставникът е щастлив, че играчите му подходиха сериозно и си тръгнаха с трите точки. Сега обаче той се надява отборът да продължи да се развива през следващия сезон.

„Завършихме силно. Направихме добра серия и третото място беше потвърдено, така че ми харесва начинът, по който приключихме и продължихме в същия дух. Бяхме напълно концентрирани, че това не е краят на сезона, а следващият етап. Днешният мач беше олицетворение на това с подхода, който момчетата демонстрираха... Това ни дава платформа, върху която да градим за следващия сезон“, заяви Карик.

Бруно Фернандеш постави нов едноличен рекорд във Висшата лига за най-много асистенции в един сезон – 21. Той го постигна, след като центрира от корнер за гола с глава на Доргу, с който Юнайтед поведе с 1:0 срещу Брайтън.

„Това е, което той прави толкова често. Създаването и отбелязването на голове е неговата дарба. Той има вроден инстинкт за съзидание и го показа отново днес. Бруно има огромно влияние върху отбора, той е капитан и води с пример по различни начини“, заяви Карик по адрес на Фернандеш.

Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш
Перфектен завършек за Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш

Запитан дали е оптимист, че ще задържи португалския национал, наставникът продължи: „Нямам причина да мисля другояче. Харесваме това, което той направи, а той обича да бъде тук. Мисля, че това се вижда.“

След това той коментира и очакванията си за следващия сезон, след като вече бе назначен за постоянен мениджър.

„Щастлив съм, че ще остана тук за по-дълго и трябва да продължим да се развиваме. Имаме работа за вършене. Трябва да продължим да се подобряваме, искаме да бъдем малко по-добри, но е много, много окуражаващо да го правим от тази позиция. Момчетата заслужават голямо признание за това колко постоянни бяха, за различните начини, по които печелихме мачове, и колко са силни. Мисля, че е наистина важно да оценим това“, завърши Карик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

  • 24 май 2026 | 22:59
  • 1713
  • 3
Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

Ерлинг Холанд отново е голмайстор №1 на Премиър лийг

  • 24 май 2026 | 22:35
  • 2589
  • 1
Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

  • 24 май 2026 | 22:23
  • 7831
  • 3
Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

Юве изпусна победата срещу Торино в мач без значение, белязан от скандал и закъснение

  • 25 май 2026 | 00:56
  • 8574
  • 10
Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

  • 24 май 2026 | 22:03
  • 2185
  • 0
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22047
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

Те успяха! Везенков и Олимпиакос си отмъстиха на Реал Мадрид и сбъднаха мечтата!

  • 24 май 2026 | 23:09
  • 44851
  • 210
Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  • 25 май 2026 | 01:23
  • 5059
  • 2
Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

  • 24 май 2026 | 23:52
  • 22047
  • 37
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

  • 25 май 2026 | 00:41
  • 13781
  • 14
Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата

  • 24 май 2026 | 19:59
  • 25390
  • 48
Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

Легендата Салах се сбогува с "Анфийлд" с асистенция, но Ливърпул не успя да изпрати него и Робъртсън с победа

  • 24 май 2026 | 19:58
  • 25494
  • 18