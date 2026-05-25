  Скандално наказание извади Никола Цолов от точките в Монреал

  25 май 2026 | 01:23
Много спорно и направо скандално наказание, наложено часове след финала, извади Никола Цолов от точките в основното състезание на пистата „Жил Вилньов“ в Канада.

Припомня ме, че първоначално Българския лъв беше класиран от 4-то място в надпреварата. Впоследствие обаче на него му беше наложено наказание от 10 секунди, което го праща на 12-та позиция и така за българина уикендът в Монреал реално се превръща в нулев, след като той не взе точки и от спринта, отново след наказание.

След удар от съперник Никола Цолов завърши 4-ти в Монреал

А причината за санкцията на Цолов е мнението на стюардите, че той е спечелил предимство, излизайки от пистата в последния шикан по време на дуела си с Оливър Гьоте в средата на дистанцията. В случая Българския лъв е бил в позиция да се отбранява, като в официалния документ на стюардите се казва, че Гьоте е „имал предимство, но не достатъчно, за да спечели завой 13“.

Тяхната аргументация е, че в този момент Цолов е излязал от пистата и е скъсил завой 14, без Гьоте да има вина за това. Впоследствие българинът е намалил, за да възстанови разликата с Гьоте, но е запазил позицията си пред своя съперник, което комисарите тълкуват като печелене на предимство извън пистата, за което наказват Българския лъв с 10 секунди.

След тази санкция Цолов губи и 12-те точки, които първоначално спечели за четвъртото си място. По този начин той се смъква с една позиция надолу в генералното класиране (от втори става трети), а пасивът му спрямо лидера Габриеле Мини набъбва от 10 на 22 пункта.

Снимки: Red Bull Content Pool

