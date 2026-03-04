Тръмп: Дали Иран ще бойкотира Мондиала? Не ми пука

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не му пука дали Иран може да се откаже от участие на Световното първенство това лято на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, определяйки страната като „тежко победена и останала без сили“.
През последните пет дни израелски и американски удари бомбардираха Иран, който отвърна с ответни атаки срещу съюзнически на САЩ държави в Персийския залив.
САЩ са съдомакин на Мондиала заедно с Канада и Мексико, а Тръмп е на преден план в популяризирането на турнира, поддържайки близки отношения с президента на ФИФА Джани Инфантино, който преди три месеца му връчи „Наградата на ФИФА за мир“.
Иран се класира за четвърто поредно световно първенство, но е напълно възможно да го бойкотира. Запитан за мнението му по въпроса, Тръмп заяви пред „Политико“: „Наистина не ме интересува. Мисля, че Иран е една тежко победена страна. Те са останали без сили.“
Ако Иран се оттегли, най-вероятните бенефициенти ще бъдат Ирак и ОАЕ. Ирак ще се класира, ако спечели междуконтинентален плейоф срещу Боливия или Суринам, насрочен за 31 март в Монтерей, Мексико. Евентуално класиране на Ирак вероятно ще означава, че ОАЕ ще заеме мястото на Иран като следващия най-високо класиран азиатски отбор. Ако Ирак загуби плейофа, може да получи сигурността да бъде следващият в списъка, в случай че Иран се оттегли.
Ръководителят на Иранската футболна федерация Мехди Тадж наскоро коментира: „Далеч сме от очакванията, че можем да гледаме на Световното първенство с надежда.“ Той добави, че решението за участието на отбора ще бъде взето от спортните власти в страната.
Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом намекна, че възможността за оттегляне вече е била обсъждана: „Имахме среща... и е преждевременно да коментираме в детайли, но ще следим развитието по всички въпроси по света. Нашият фокус е да имаме безопасно Световно първенство с участието на всички.“
Според програмата Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от групата срещу Египет в Сиатъл.
Ако Иран се оттегли, страната може да бъде заменена от друга азиатска нация. Член 6 от правилника за Световното първенство през 2026 г. гласи, че „ако асоциация-член участник се оттегли... в резултат на непреодолима сила“, ФИФА „ще вземе решение по въпроса по свое усмотрение и ще предприеме всички действия, които сметне за необходими“.
Остават по-малко от 100 дни до началото на Световното първенство и все още не е ясно колко дълго ще продължи конфликтът между САЩ и Иран. Тръмп смята, че боевете ще продължат още около месец: „Винаги е било процес от четири седмици. Предполагаме, че ще са около четири седмици. Винаги е било така, така че – колкото и да е силна, това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко.“
През нощта имаше нови удари по Иран след ответните атаки срещу американски бази, включително станция на ЦРУ в посолството на САЩ в Саудитска Арабия. Консулството на САЩ в Дубай също беше разтърсено от атака с дрон във вторник, а израелската армия съобщи, че е извършила серия от атаки в иранската столица, насочени срещу силите за сигурност, след като преди това атакува ирански ядрени съоръжения.
Междувременно правителства по целия свят се опитват да евакуират своите граждани, блокирани в Близкия изток. На фона на покачващите се световни цени на енергията заради разрастващата се война, Революционната гвардия на Иран заяви, че има „пълен контрол“ над Ормузкия проток – ключов маршрут за пренос на енергийни суровини.
Тръмп обаче заяви, че САЩ са „нокаутирали“ иранския флот, както и военновъздушните му сили и радарните системи, и че американският флот е готов да ескортира танкери през водния път, през който преминава една пета от световния морски петролен трафик.