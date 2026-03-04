Популярни
  Иран
  Тръмп: Дали Иран ще бойкотира Мондиала? Не ми пука

Тръмп: Дали Иран ще бойкотира Мондиала? Не ми пука

  • 4 март 2026 | 10:34
  • 2114
  • 3

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не му пука дали Иран може да се откаже от участие на Световното първенство това лято на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, определяйки страната като „тежко победена и останала без сили“.

През последните пет дни израелски и американски удари бомбардираха Иран, който отвърна с ответни атаки срещу съюзнически на САЩ държави в Персийския залив.

САЩ са съдомакин на Мондиала заедно с Канада и Мексико, а Тръмп е на преден план в популяризирането на турнира, поддържайки близки отношения с президента на ФИФА Джани Инфантино, който преди три месеца му връчи „Наградата на ФИФА за мир“.

Иран се класира за четвърто поредно световно първенство, но е напълно възможно да го бойкотира. Запитан за мнението му по въпроса, Тръмп заяви пред „Политико“: „Наистина не ме интересува. Мисля, че Иран е една тежко победена страна. Те са останали без сили.“

Ако Иран се оттегли, най-вероятните бенефициенти ще бъдат Ирак и ОАЕ. Ирак ще се класира, ако спечели междуконтинентален плейоф срещу Боливия или Суринам, насрочен за 31 март в Монтерей, Мексико. Евентуално класиране на Ирак вероятно ще означава, че ОАЕ ще заеме мястото на Иран като следващия най-високо класиран азиатски отбор. Ако Ирак загуби плейофа, може да получи сигурността да бъде следващият в списъка, в случай че Иран се оттегли.

Ръководителят на Иранската футболна федерация Мехди Тадж наскоро коментира: „Далеч сме от очакванията, че можем да гледаме на Световното първенство с надежда.“ Той добави, че решението за участието на отбора ще бъде взето от спортните власти в страната.

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом намекна, че възможността за оттегляне вече е била обсъждана: „Имахме среща... и е преждевременно да коментираме в детайли, но ще следим развитието по всички въпроси по света. Нашият фокус е да имаме безопасно Световно първенство с участието на всички.“

Според програмата Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, преди последния си мач от групата срещу Египет в Сиатъл.

Ако Иран се оттегли, страната може да бъде заменена от друга азиатска нация. Член 6 от правилника за Световното първенство през 2026 г. гласи, че „ако асоциация-член участник се оттегли... в резултат на непреодолима сила“, ФИФА „ще вземе решение по въпроса по свое усмотрение и ще предприеме всички действия, които сметне за необходими“.

Остават по-малко от 100 дни до началото на Световното първенство и все още не е ясно колко дълго ще продължи конфликтът между САЩ и Иран. Тръмп смята, че боевете ще продължат още около месец: „Винаги е било процес от четири седмици. Предполагаме, че ще са около четири седмици. Винаги е било така, така че – колкото и да е силна, това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко.“

През нощта имаше нови удари по Иран след ответните атаки срещу американски бази, включително станция на ЦРУ в посолството на САЩ в Саудитска Арабия. Консулството на САЩ в Дубай също беше разтърсено от атака с дрон във вторник, а израелската армия съобщи, че е извършила серия от атаки в иранската столица, насочени срещу силите за сигурност, след като преди това атакува ирански ядрени съоръжения.

Междувременно правителства по целия свят се опитват да евакуират своите граждани, блокирани в Близкия изток. На фона на покачващите се световни цени на енергията заради разрастващата се война, Революционната гвардия на Иран заяви, че има „пълен контрол“ над Ормузкия проток – ключов маршрут за пренос на енергийни суровини.

Тръмп обаче заяви, че САЩ са „нокаутирали“ иранския флот, както и военновъздушните му сили и радарните системи, и че американският флот е готов да ескортира танкери през водния път, през който преминава една пета от световния морски петролен трафик.

100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено
100 дни до Мондиала: напрежението е нажежено до червено
