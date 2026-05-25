  Sportal.bg
  2. Монца
  Монца и Антов са на един мач от завръщане в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 01:00
Българският защитник Валентин Антов остана на пейката на Монца при изключително важната победа на тима с 2:0 като гост на Катандзаро в първия мач от финалния бараж за промоция в Серия "А".

Успехът на „бианкоросите“ дойде след две късни попадения, като любопитното е, че те бяха изработени от четири резерви. В 77-ата минута Ернани беше точен след пас на Педро Обианг, а в 89-ата Джузепе Казо се разписа след асистенция на Андреа Петаня.

Така преди реванша на своя терен в петък Монца има комфортен аванс от два гола.

Снимки: Imago

Защо дербито между Торино и Ювентус започна със закъснение?

