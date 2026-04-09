Левски с нова шампионска стъпка след 1:0 срещу десет от Арда - на живо с отзивите от "Герена"
Хакими: Заслужаваме да получим титлата на Африка

  • 9 апр 2026 | 21:57
Капитанът и защитник на Мароко Ашраф Хакими коментира решението на Конфедерацията за африкански футбол (КАФ) да отстрани Сенегал от финала на Купата на африканските нации през 2026 г.

„Уважаваме опонентите си и турнира. Ситуацията в момента се преразглежда и се надяваме, че ще бъде взето решение за доброто на футбола и Африка. Надявам се да спечелим, защото го заслужаваме, не можем да напуснем терена в тази ситуация“, цитира "Marca" думите на Хакими.

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион
На 18 януари Сенегал победи Мароко с 1:0 в продълженията. В добавеното време беше отсъдена дузпа. Сенегалските играчи напуснаха терена в знак на протест, което според КАФ представлява нарушение на регламента и изисква изключване на отбора от турнира.

В средата на март Апелативният комитет на КАФ отне титлата на Сенегал и отсъди в полза на Мароко. Сенегалската футболна федерация обяви намерението си да обжалва пред CAS.

