Хакими: Заслужаваме да получим титлата на Африка

Капитанът и защитник на Мароко Ашраф Хакими коментира решението на Конфедерацията за африкански футбол (КАФ) да отстрани Сенегал от финала на Купата на африканските нации през 2026 г.

„Уважаваме опонентите си и турнира. Ситуацията в момента се преразглежда и се надяваме, че ще бъде взето решение за доброто на футбола и Африка. Надявам се да спечелим, защото го заслужаваме, не можем да напуснем терена в тази ситуация“, цитира "Marca" думите на Хакими.

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

На 18 януари Сенегал победи Мароко с 1:0 в продълженията. В добавеното време беше отсъдена дузпа. Сенегалските играчи напуснаха терена в знак на протест, което според КАФ представлява нарушение на регламента и изисква изключване на отбора от турнира.

В средата на март Апелативният комитет на КАФ отне титлата на Сенегал и отсъди в полза на Мароко. Сенегалската футболна федерация обяви намерението си да обжалва пред CAS.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages