  Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африканската футболна конфедерация взе безпрецедентно решение да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации 2025 и да я присъди на Мароко.

Скандалът избухна в края на редовното време, когато домакините получиха дузпа, а сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест, подкрепени от треньорския щаб. Впоследствие те се върнаха на игрището, но ситуацията доведе до сериозно напрежение и официална жалба от страна на мароканската федерация.

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

След разглеждане на случая, Апелативната комисия на КАФ постанови, че действията на Сенегал нарушават правилника на турнира. В резултат на това отборът е обявен за загубил финала служебно, а резултатът е променен на 3:0 в полза на Мароко.

Инфантино похвали Мароко и определи действията на Сенегал като недопустими

Така мароканците печелят титлата от Купата на африканските нации за първи път от 1976 година. От КАФ уточниха, че санкциите включват и дисциплинарни мерки за отделни инциденти по време на мача, сред които поведение на играчи, намеса около ВАР зоната и други организационни нарушения.

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Преди около две седмици Мароко се раздели със селекционера си Уалид Реграги, който изведе тима до историческите бронзови медали на Мондиал 2022 в Катар преди четири години. Загубата във финала срещу Сенегал бе част от решението на Реграги да подаде оставка, а Мароканската футболна федерация посочи, че приема решението му, защото е усетила необходимостта от обновяване в тима. Така съдбата си направи иронична шега с екс селекционера и само 12 дни след освобождаването му екс отбора му спечели трофей.

Мароко се раздели с Реграги и назначи нов селекционер три месеца преди Световното
