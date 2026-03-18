Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африканската футболна конфедерация взе безпрецедентно решение да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации 2025 и да я присъди на Мароко.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Скандалът избухна в края на редовното време, когато домакините получиха дузпа, а сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест, подкрепени от треньорския щаб. Впоследствие те се върнаха на игрището, но ситуацията доведе до сериозно напрежение и официална жалба от страна на мароканската федерация.

След разглеждане на случая, Апелативната комисия на КАФ постанови, че действията на Сенегал нарушават правилника на турнира. В резултат на това отборът е обявен за загубил финала служебно, а резултатът е променен на 3:0 в полза на Мароко.

Така мароканците печелят титлата от Купата на африканските нации за първи път от 1976 година. От КАФ уточниха, че санкциите включват и дисциплинарни мерки за отделни инциденти по време на мача, сред които поведение на играчи, намеса около ВАР зоната и други организационни нарушения.

Преди около две седмици Мароко се раздели със селекционера си Уалид Реграги, който изведе тима до историческите бронзови медали на Мондиал 2022 в Катар преди четири години. Загубата във финала срещу Сенегал бе част от решението на Реграги да подаде оставка, а Мароканската футболна федерация посочи, че приема решението му, защото е усетила необходимостта от обновяване в тима. Така съдбата си направи иронична шега с екс селекционера и само 12 дни след освобождаването му екс отбора му спечели трофей.

