Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африканската футболна конфедерация взе безпрецедентно решение да отнеме титлата на Сенегал от Купата на африканските нации 2025 и да я присъди на Мароко.
Скандалът избухна в края на редовното време, когато домакините получиха дузпа, а сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест, подкрепени от треньорския щаб. Впоследствие те се върнаха на игрището, но ситуацията доведе до сериозно напрежение и официална жалба от страна на мароканската федерация.
След разглеждане на случая, Апелативната комисия на КАФ постанови, че действията на Сенегал нарушават правилника на турнира. В резултат на това отборът е обявен за загубил финала служебно, а резултатът е променен на 3:0 в полза на Мароко.
Така мароканците печелят титлата от Купата на африканските нации за първи път от 1976 година. От КАФ уточниха, че санкциите включват и дисциплинарни мерки за отделни инциденти по време на мача, сред които поведение на играчи, намеса около ВАР зоната и други организационни нарушения.
Преди около две седмици Мароко се раздели със селекционера си Уалид Реграги, който изведе тима до историческите бронзови медали на Мондиал 2022 в Катар преди четири години. Загубата във финала срещу Сенегал бе част от решението на Реграги да подаде оставка, а Мароканската футболна федерация посочи, че приема решението му, защото е усетила необходимостта от обновяване в тима. Така съдбата си направи иронична шега с екс селекционера и само 12 дни след освобождаването му екс отбора му спечели трофей.