Силно начало за Везенков и компания в решаващата битка за титлата

Олимпиакос и Панатинайкос играят помежду си в решаващ мач №5 от финалната серия на гръцката Баскет лига. Резултатът във финалната плейофна серия е 2-2 победи, а днешният сблъсък в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея ще определи кой ще триумфира.
Александър Везенков и компания, които в края на миналия месец триумфираха с трофея в Евролигата, тази вечер ще се опитат да защитят шампионската си титла от миналата година в Гърция.
Първа част:
Серия от 7:0 позволи на Олимпиакос да поведе с 9:2 в самото начало на двубоя. ПАО се доближи на 3 точки при 6:9 и 8:11, но "червено-белите" отговориха с нова поредица от силни притежания - 17:8.
Стартови състави:
Олимпиакос: Уолкъп, Везенков, Папаниколау, Милутинов, Фурние
Панатинайкос: Осман, Хейс-Дейвис, Грант, Нън, ЛесорДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google