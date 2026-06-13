Силно начало за Везенков и компания в решаващата битка за титлата

Олимпиакос и Панатинайкос играят помежду си в решаващ мач №5 от финалната серия на гръцката Баскет лига. Резултатът във финалната плейофна серия е 2-2 победи, а днешният сблъсък в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея ще определи кой ще триумфира.

Александър Везенков и компания, които в края на миналия месец триумфираха с трофея в Евролигата, тази вечер ще се опитат да защитят шампионската си титла от миналата година в Гърция.

Първа част:

Серия от 7:0 позволи на Олимпиакос да поведе с 9:2 в самото начало на двубоя. ПАО се доближи на 3 точки при 6:9 и 8:11, но "червено-белите" отговориха с нова поредица от силни притежания - 17:8.

Стартови състави:

Олимпиакос: Уолкъп, Везенков, Папаниколау, Милутинов, Фурние

Панатинайкос: Осман, Хейс-Дейвис, Грант, Нън, Лесор

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